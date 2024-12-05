В Свердловской области не хватает 50 тысяч работников

В Свердловской области не хватает почти 50 тысяч работников в разных сферах, а число вакансий в шесть раз превышает количество безработных. Об этом рассказал директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.
«По данным на 4 декабря, в регионе открыто 49,3 тысячи вакансий, при этом в центре занятости на учете стоят всего 8,1 тысячи человек», — передает «РБК Екатеринбург» слова Антонова. Он отметил, что больше всего не хватает кадров в промышленности, металлообработке, добыче полезных ископаемых, на сталелитейных производствах и в строительстве.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!