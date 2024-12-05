В Свердловской области не хватает 50 тысяч работников

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
Сильный дефицит образовался в промышленности и металлообработке Фото:

В Свердловской области не хватает почти 50 тысяч работников в разных сферах, а число вакансий в шесть раз превышает количество безработных. Об этом рассказал директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

«По данным на 4 декабря, в регионе открыто 49,3 тысячи вакансий, при этом в центре занятости на учете стоят всего 8,1 тысячи человек», — передает «РБК Екатеринбург» слова Антонова. Он отметил, что больше всего не хватает кадров в промышленности, металлообработке, добыче полезных ископаемых, на сталелитейных производствах и в строительстве.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».

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В Свердловской области не хватает почти 50 тысяч работников в разных сферах, а число вакансий в шесть раз превышает количество безработных. Об этом рассказал директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. «По данным на 4 декабря, в регионе открыто 49,3 тысячи вакансий, при этом в центре занятости на учете стоят всего 8,1 тысячи человек», — передает «РБК Екатеринбург» слова Антонова. Он отметил, что больше всего не хватает кадров в промышленности, металлообработке, добыче полезных ископаемых, на сталелитейных производствах и в строительстве. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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