В Свердловской области не хватает 50 тысяч работников

05 декабря 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Сильный дефицит образовался в промышленности и металлообработке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области не хватает почти 50 тысяч работников в разных сферах, а число вакансий в шесть раз превышает количество безработных. Об этом рассказал директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. «По данным на 4 декабря, в регионе открыто 49,3 тысячи вакансий, при этом в центре занятости на учете стоят всего 8,1 тысячи человек», — передает «РБК Екатеринбург» слова Антонова. Он отметил, что больше всего не хватает кадров в промышленности, металлообработке, добыче полезных ископаемых, на сталелитейных производствах и в строительстве. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области не хватает почти 50 тысяч работников в разных сферах, а число вакансий в шесть раз превышает количество безработных. Об этом рассказал директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. «По данным на 4 декабря, в регионе открыто 49,3 тысячи вакансий, при этом в центре занятости на учете стоят всего 8,1 тысячи человек», — передает «РБК Екатеринбург» слова Антонова. Он отметил, что больше всего не хватает кадров в промышленности, металлообработке, добыче полезных ископаемых, на сталелитейных производствах и в строительстве. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».