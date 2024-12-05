Путин: работа по нацпроектам в регионах может забуксовать

Российский президент Владимир Путин сказал, что работа по реализации нацпроектов затянулась, так как не получалось изначально синхронизировать процессы. Сейчас она может «забкусовать».
«Мы договорились, что 1 сентября будут подготовлены новые нацпроекты до сверстки федерального бюджета. Работа затянулась, не удалось синхронизировать процессы. Работа по нацпроектам может забуксовать, нельзя этого допустить», — подчеркнул глава страны на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что регионы пока не знают, сколько и в каком объеме им предоставят финансирование из федерального бюджета на реализацию нацпроектов.
Путин также отметил, что в России построят 150 школ до конца этого года. Эта работа также проходит в связи с реализацией нацпроектов.
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