Путин обозначил главный приоритет России на 2025 год

Следующий год станет для России новым этапом технологического развития. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.
«Предстоящий 2025 год будет ключевым в запуске нового технологического этапа развития России», — подчеркнул Путин во время совета по развитию и реализации нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
В начале декабря Путин также говорил, что развитие технологической отрасли в стране является более приоритетным, чем нефтегазовой. Необходимо повышать квалификацию российских ученых и инженеров, уточнял он.
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