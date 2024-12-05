Путин обозначил главный приоритет России на 2025 год

Путин: технологическое развитие — приоритет для России в 2025 году
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул значимость технологического прогресса в России Фото:

Следующий год станет для России новым этапом технологического развития. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.

«Предстоящий 2025 год будет ключевым в запуске нового технологического этапа развития России», — подчеркнул Путин во время совета по развитию и реализации нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В начале декабря Путин также говорил, что развитие технологической отрасли в стране является более приоритетным, чем нефтегазовой. Необходимо повышать квалификацию российских ученых и инженеров, уточнял он.

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Следующий год станет для России новым этапом технологического развития. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. «Предстоящий 2025 год будет ключевым в запуске нового технологического этапа развития России», — подчеркнул Путин во время совета по развитию и реализации нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В начале декабря Путин также говорил, что развитие технологической отрасли в стране является более приоритетным, чем нефтегазовой. Необходимо повышать квалификацию российских ученых и инженеров, уточнял он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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