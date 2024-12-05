Путин обозначил главный приоритет России на 2025 год

Путин: технологическое развитие — приоритет для России в 2025 году

05 декабря 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул значимость технологического прогресса в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следующий год станет для России новым этапом технологического развития. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. «Предстоящий 2025 год будет ключевым в запуске нового технологического этапа развития России», — подчеркнул Путин во время совета по развитию и реализации нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В начале декабря Путин также говорил, что развитие технологической отрасли в стране является более приоритетным, чем нефтегазовой. Необходимо повышать квалификацию российских ученых и инженеров, уточнял он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следующий год станет для России новым этапом технологического развития. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. «Предстоящий 2025 год будет ключевым в запуске нового технологического этапа развития России», — подчеркнул Путин во время совета по развитию и реализации нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В начале декабря Путин также говорил, что развитие технологической отрасли в стране является более приоритетным, чем нефтегазовой. Необходимо повышать квалификацию российских ученых и инженеров, уточнял он.