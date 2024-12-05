Путин потребовал не скрывать от россиян условия льготной ипотеки

Российский президент Владимир Путин попросил не скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Так он прокомментировал лимиты по семейной ипотеке.
«Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать. <…> Ничего не нужно скрывать, это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша», — подчеркнул Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».
Путин положительно отметил сохранение семейной ипотеки в текущих условиях. Однако он выразил недовольство тем, что скрываются дополнительные условия от заемщиков.
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