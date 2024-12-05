Путин потребовал не скрывать от россиян условия льготной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний Академический район. Екатеринбург , академический район, недвижимость, ипотека, город, новостройки, жилье, тц лента, многоквартирные дома, аренда жилья
Владимир Путин попросил не скрывать условия по семейной ипотеке от россиян Фото:

Российский президент Владимир Путин попросил не скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Так он прокомментировал лимиты по семейной ипотеке.

«Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать. <…> Ничего не нужно скрывать, это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша», — подчеркнул Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».

Путин положительно отметил сохранение семейной ипотеки в текущих условиях. Однако он выразил недовольство тем, что скрываются дополнительные условия от заемщиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин попросил не скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Так он прокомментировал лимиты по семейной ипотеке. «Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать. <…> Ничего не нужно скрывать, это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша», — подчеркнул Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24». Путин положительно отметил сохранение семейной ипотеки в текущих условиях. Однако он выразил недовольство тем, что скрываются дополнительные условия от заемщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...