В ХМАО в 2025 году запустят девять новых авиарейсов в Тюмень

В рамках прямой линии в своих соцсетях губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о запуске девяти новых авиарейсов, которые свяжут различные аэропорты региона с Тюменью. По словам главы региона, это решение было принято на основе анализа запросов местных жителей и существующей транспортной нагрузки.
«Мы учли запросы жителей, которые звучали, проанализировали реальный трафик, который сегодня есть. С января следующего года запускаем девять маршрутов из разных аэропортов, связывающих ХМАО с Тюменью», — подчеркнул Кухарук.
Глава региона отметил, что югорчане имеют тесные социальные и экономические связи с соседними регионами: Тюменской областью, ЯНАО. За последние годы некоторые авиарейсы были отменены, поэтому появился запрос на увеличение числа рейсов. Финансирование проектов улучшения авиасообщения будут реализовывать в рамках программы сотрудничества между ХМАО, Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук упомянул о намерении установить фиксированную оплату за рейсы, отметив, что текущая ситуация, когда цена билета может значительно варьироваться в зависимости от времени покупки, является несправедливым подходом. Он подчеркнул, что введение фиксированных тарифов сделает перелеты более доступными и предсказуемыми для пассажиров, что особенно важно для тех, кто регулярно пользуется услугами авиации для поездок к родственникам, на работу или учебу.
Ранее URA.RU писало, что из Когалыма (ХМАО) со 2 января 2025 года будут исполняться прямые рейсы по маршруту Когалым — Тюмень и Тюмень — Когалым. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.
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