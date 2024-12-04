04 декабря 2024

В ХМАО в 2025 году запустят девять новых авиарейсов в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО появятся новые рейсы в Тюмень в 2025 году
В ХМАО появятся новые рейсы в Тюмень в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО проводит прямую линию с югорчанами

В рамках прямой линии в своих соцсетях губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о запуске девяти новых авиарейсов, которые свяжут различные аэропорты региона с Тюменью. По словам главы региона, это решение было принято на основе анализа запросов местных жителей и существующей транспортной нагрузки.

«Мы учли запросы жителей, которые звучали, проанализировали реальный трафик, который сегодня есть. С января следующего года запускаем девять маршрутов из разных аэропортов, связывающих ХМАО с Тюменью», — подчеркнул Кухарук.

Глава региона отметил, что югорчане имеют тесные социальные и экономические связи с соседними регионами: Тюменской областью, ЯНАО. За последние годы некоторые авиарейсы были отменены, поэтому появился запрос на увеличение числа рейсов. Финансирование проектов улучшения авиасообщения будут реализовывать в рамках программы сотрудничества между ХМАО, Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук упомянул о намерении установить фиксированную оплату за рейсы, отметив, что текущая ситуация, когда цена билета может значительно варьироваться в зависимости от времени покупки, является несправедливым подходом. Он подчеркнул, что введение фиксированных тарифов сделает перелеты более доступными и предсказуемыми для пассажиров, что особенно важно для тех, кто регулярно пользуется услугами авиации для поездок к родственникам, на работу или учебу.

Ранее URA.RU писало, что из Когалыма (ХМАО) со 2 января 2025 года будут исполняться прямые рейсы по маршруту Когалым — Тюмень и Тюмень — Когалым. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках прямой линии в своих соцсетях губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о запуске девяти новых авиарейсов, которые свяжут различные аэропорты региона с Тюменью. По словам главы региона, это решение было принято на основе анализа запросов местных жителей и существующей транспортной нагрузки. «Мы учли запросы жителей, которые звучали, проанализировали реальный трафик, который сегодня есть.  С января следующего года запускаем девять маршрутов из разных аэропортов, связывающих ХМАО с Тюменью», — подчеркнул Кухарук. Глава региона отметил, что югорчане имеют тесные социальные и экономические связи с соседними регионами: Тюменской областью, ЯНАО. За последние годы некоторые авиарейсы были отменены, поэтому появился запрос на увеличение числа рейсов. Финансирование проектов улучшения авиасообщения будут реализовывать в рамках программы сотрудничества между ХМАО, Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук упомянул о намерении установить фиксированную оплату за рейсы, отметив, что текущая ситуация, когда цена билета может значительно варьироваться в зависимости от времени покупки, является несправедливым подходом. Он подчеркнул, что введение фиксированных тарифов сделает перелеты более доступными и предсказуемыми для пассажиров, что особенно важно для тех, кто регулярно пользуется услугами авиации для поездок к родственникам, на работу или учебу. Ранее URA.RU писало, что  из Когалыма (ХМАО) со 2 января 2025 года будут исполняться прямые рейсы по маршруту Когалым — Тюмень и Тюмень — Когалым. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...