Песков объяснил, почему Путин раскритиковал правительство в прямом эфире

Критика президента России Владимира Путина во время совета по стратегическому развитию, направленная в сторону правительства страны, — это часть рабочего процесса. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Сегодняшняя критика Путиным правительства — рабочий процесс, а не свидетельство недовольства работой кабмина в целом», — пояснил журналистам ТАСС Дмитрий Песков. До этого во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин призывал не скрывать от россиян дополнительные условия по семейной ипотеке.
Освещая данный момент, глава отметил, что семейная ипотека в условиях инфляции сохранилась. Однако он добавил, что ради борьбы с высокими инфляционными рисками не нужно скрывать от граждан страны условия по ипотекам, которые могут быть восприняты с негативной стороны.
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