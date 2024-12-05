Песков объяснил, почему Путин раскритиковал правительство в прямом эфире

Песков: критика Путина правительства во время совета — это рабочий процесс

05 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ на самом деле доволен работой правительства, а вся критика в его сторону — это рабочий процесс, дал понять Дмитрий Песков Фото: Даниил Глухов © URA.RU Критика президента России Владимира Путина во время совета по стратегическому развитию, направленная в сторону правительства страны, — это часть рабочего процесса. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. «Сегодняшняя критика Путиным правительства — рабочий процесс, а не свидетельство недовольства работой кабмина в целом», — пояснил журналистам ТАСС Дмитрий Песков. До этого во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин призывал не скрывать от россиян дополнительные условия по семейной ипотеке. Освещая данный момент, глава отметил, что семейная ипотека в условиях инфляции сохранилась. Однако он добавил, что ради борьбы с высокими инфляционными рисками не нужно скрывать от граждан страны условия по ипотекам, которые могут быть восприняты с негативной стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Критика президента России Владимира Путина во время совета по стратегическому развитию, направленная в сторону правительства страны, — это часть рабочего процесса. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. «Сегодняшняя критика Путиным правительства — рабочий процесс, а не свидетельство недовольства работой кабмина в целом», — пояснил журналистам ТАСС Дмитрий Песков. До этого во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин призывал не скрывать от россиян дополнительные условия по семейной ипотеке. Освещая данный момент, глава отметил, что семейная ипотека в условиях инфляции сохранилась. Однако он добавил, что ради борьбы с высокими инфляционными рисками не нужно скрывать от граждан страны условия по ипотекам, которые могут быть восприняты с негативной стороны.