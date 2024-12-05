Путин вызвал на личную беседу Грефа, Мединского и Шмакова после совета

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин вызвал на личный ковер Михаила Шмакова, Германа Грефа, и Владимира Мединского Фото:

Президент России Владимир Путин после проведения совета по стратегическому развитию и нацпроектам вызвал на личную встречу президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа, а также своего помощника Владимира Мединского. Об этом он заявил в конце мероприятия.

«И еще: я бы попросил Шмакова, Грефа и Мединского, по сторонам не нужно смотреть, подойти ко мне прямо сейчас», — сообщил Путин по окончанию совета. Само мероприятие транслировалось на телеканал «Россия 24». Подводя итог, Путин подчеркнул, что если что-то не удалось сделать в должной мере — это нормально. По его словам, все выполняют общую и тяжелую работу.

Владимир Путин в ходе совета также задался вопросом, на что «Ростех» тратит государственные деньги. Он поинтересовался, справляется ли предприятие с поставленными задачами по открытию заводов в России.

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Президент России Владимир Путин после проведения совета по стратегическому развитию и нацпроектам вызвал на личную встречу президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа, а также своего помощника Владимира Мединского. Об этом он заявил в конце мероприятия. «И еще: я бы попросил Шмакова, Грефа и Мединского, по сторонам не нужно смотреть, подойти ко мне прямо сейчас», — сообщил Путин по окончанию совета. Само мероприятие транслировалось на телеканал «Россия 24». Подводя итог, Путин подчеркнул, что если что-то не удалось сделать в должной мере — это нормально. По его словам, все выполняют общую и тяжелую работу. Владимир Путин в ходе совета также задался вопросом, на что «Ростех» тратит государственные деньги. Он поинтересовался, справляется ли предприятие с поставленными задачами по открытию заводов в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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