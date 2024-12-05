Путин вызвал на личную беседу Грефа, Мединского и Шмакова после совета

05 декабря 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вызвал на личный ковер Михаила Шмакова, Германа Грефа, и Владимира Мединского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин после проведения совета по стратегическому развитию и нацпроектам вызвал на личную встречу президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа, а также своего помощника Владимира Мединского. Об этом он заявил в конце мероприятия. «И еще: я бы попросил Шмакова, Грефа и Мединского, по сторонам не нужно смотреть, подойти ко мне прямо сейчас», — сообщил Путин по окончанию совета. Само мероприятие транслировалось на телеканал «Россия 24». Подводя итог, Путин подчеркнул, что если что-то не удалось сделать в должной мере — это нормально. По его словам, все выполняют общую и тяжелую работу. Владимир Путин в ходе совета также задался вопросом, на что «Ростех» тратит государственные деньги. Он поинтересовался, справляется ли предприятие с поставленными задачами по открытию заводов в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин после проведения совета по стратегическому развитию и нацпроектам вызвал на личную встречу президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа, а также своего помощника Владимира Мединского. Об этом он заявил в конце мероприятия. «И еще: я бы попросил Шмакова, Грефа и Мединского, по сторонам не нужно смотреть, подойти ко мне прямо сейчас», — сообщил Путин по окончанию совета. Само мероприятие транслировалось на телеканал «Россия 24». Подводя итог, Путин подчеркнул, что если что-то не удалось сделать в должной мере — это нормально. По его словам, все выполняют общую и тяжелую работу. Владимир Путин в ходе совета также задался вопросом, на что «Ростех» тратит государственные деньги. Он поинтересовался, справляется ли предприятие с поставленными задачами по открытию заводов в России.