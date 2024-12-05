Путин призвал доступнее объяснять гражданам смысл нацпроектов. Видео

Путин предложил создать справочник по национальным проектам

05 декабря 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

По словам Путина, есть необходимость в разработке справочника, объясняющего идеи нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо доступнее информировать граждан о нацпроектах с помощью разработки специального справочника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет все рассказано», — сообщил Владимир Путин. Он отметил, что если будет создан такой справочник, то граждане больше почувствуют сопричастность к общему делу. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Ранее Владимир Путин рассказал, что внедрение текущих нацпроектов может забуксовать, потому что изначально не получилось синхронизировать процессы. Он также добавил, что регионы пока не знают, сколько и в каком объеме им предоставят финансирование из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Также президент подчеркнул, что в следующем году приоритет будет отдаваться развитию технологий, а регионам надо улучшить ситуацию с демографией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо доступнее информировать граждан о нацпроектах с помощью разработки специального справочника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет все рассказано», — сообщил Владимир Путин. Он отметил, что если будет создан такой справочник, то граждане больше почувствуют сопричастность к общему делу. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Ранее Владимир Путин рассказал, что внедрение текущих нацпроектов может забуксовать, потому что изначально не получилось синхронизировать процессы. Он также добавил, что регионы пока не знают, сколько и в каком объеме им предоставят финансирование из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Также президент подчеркнул, что в следующем году приоритет будет отдаваться развитию технологий, а регионам надо улучшить ситуацию с демографией.