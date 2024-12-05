Путин призвал доступнее объяснять гражданам смысл нацпроектов. Видео

Путин предложил создать справочник по национальным проектам
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
По словам Путина, есть необходимость в разработке справочника, объясняющего идеи нацпроектов Фото:

В России необходимо доступнее информировать граждан о нацпроектах с помощью разработки специального справочника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет все рассказано», — сообщил Владимир Путин. Он отметил, что если будет создан такой справочник, то граждане больше почувствуют сопричастность к общему делу. Его слова приводит telegram-канал Кремля.

Ранее Владимир Путин рассказал, что внедрение текущих нацпроектов может забуксовать, потому что изначально не получилось синхронизировать процессы. Он также добавил, что регионы пока не знают, сколько и в каком объеме им предоставят финансирование из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Также президент подчеркнул, что в следующем году приоритет будет отдаваться развитию технологий, а регионам надо улучшить ситуацию с демографией.

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В России необходимо доступнее информировать граждан о нацпроектах с помощью разработки специального справочника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет все рассказано», — сообщил Владимир Путин. Он отметил, что если будет создан такой справочник, то граждане больше почувствуют сопричастность к общему делу. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Ранее Владимир Путин рассказал, что внедрение текущих нацпроектов может забуксовать, потому что изначально не получилось синхронизировать процессы. Он также добавил, что регионы пока не знают, сколько и в каком объеме им предоставят финансирование из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Также президент подчеркнул, что в следующем году приоритет будет отдаваться развитию технологий, а регионам надо улучшить ситуацию с демографией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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