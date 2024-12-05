В России необходимо доступнее информировать граждан о нацпроектах с помощью разработки специального справочника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет все рассказано», — сообщил Владимир Путин. Он отметил, что если будет создан такой справочник, то граждане больше почувствуют сопричастность к общему делу. Его слова приводит
Ранее Владимир Путин рассказал, что внедрение текущих нацпроектов может забуксовать, потому что изначально не получилось синхронизировать процессы. Он также добавил, что регионы пока не знают, сколько и в каком объеме им предоставят финансирование из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Также президент подчеркнул, что в следующем году приоритет будет отдаваться развитию технологий, а регионам надо улучшить ситуацию с демографией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.