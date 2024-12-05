Путин раскритиковал правительство и указал на проблемы с нацпроектами: о чем еще заявил президент

Путин заявил, что работа по нацпроектам затянулась

05 декабря 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что проблемы с нацпроектами связаны с неудачами в синхронизации процессов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проблемы с нацпроектами в России приобрели затяжной характер. В 2025 году приоритет будет отдаваться развитию технологий. Регионам надо переломить ситуацию с рождаемостью. Главные заявления Путина во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам — в материале URA.RU. Проблемы с нацпроектами Президент России рассказал, что реализация нацпроектов затянулась, потому что не получалось изначально синхронизировать процессы. Поэтому сейчас их внедрение может забуксовать. Отмечается, что сейчас подготовлены документы для запуска новых нацпроектов. Целевые показатели должны быть объективными, но пока это есть не везде. Путин также упомянул, что до конца текущего года в России построят 150 школ. Также за шесть лет в России ликвидировали 157 крупных свалок, которые прямо влияли на жизнь людей, отравляя территории. Эта работа проходит в связи с реализацией нацпроектов. Критика правительства На совете Путин заявил, что правительство не должно скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Российский лидер возмутился, что граждан не предупредили о наличии ограничений, из-за которого возникло непонимание. Позже в Кремле заявили, что такая критика — это рабочий процесс, направленный на улучшение ситуации в РФ. Названы наиболее отстающие сферы в России Ссылаясь на мнение граждан, Владимир Путин назвал самые отстающие сферы в России. Ими оказались — уровень медпомощи и доступности жилья. Наиболее успешными он выделил направления дошкольного образования, условия для самореализации и ремонт дорог. Путин прокомментировал условия по семейной ипотеке Российский президент попросил не скрывать условия по льготным кредитам ради борьбы с инфляцией. «Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать», — заявил Путин. Он также положительно отметил сохранение семейной ипотеки в существующих условиях. Однако выразил недовольство дополнительными условиями от заемщиков. Президент поставил задачу по улучшению демографии в РФ Путин поручил создание условий для улучшения демографической ситуации в России. Он отметил, что это будет очень сложная задача, но каждый житель страны должен сделать все возможное, чтобы добиться роста рождаемости. «Понимаю, что это очень сложная задача. Даже не все может зависеть от нас. Но мы должны сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости», — отметил глава РФ. Путин: дороги в России улучшились По словам президента, дороги в России за последние несколько лет объективно стали лучше. Он добавил, что планы по нормализации дорожных покрытий идут с опережением графика. Какой у России приоритет в 2025 году В следующем году Россия будет активно развивать собственные технологии, двигаясь в сторону технологического суверенитета. Путин назвал 2025 год ключевым в этом вопросе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проблемы с нацпроектами в России приобрели затяжной характер. В 2025 году приоритет будет отдаваться развитию технологий. Регионам надо переломить ситуацию с рождаемостью. Главные заявления Путина во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам — в материале URA.RU. Президент России рассказал, что реализация нацпроектов затянулась, потому что не получалось изначально синхронизировать процессы. Поэтому сейчас их внедрение может забуксовать. Отмечается, что сейчас подготовлены документы для запуска новых нацпроектов. Целевые показатели должны быть объективными, но пока это есть не везде. Путин также упомянул, что до конца текущего года в России построят 150 школ. Также за шесть лет в России ликвидировали 157 крупных свалок, которые прямо влияли на жизнь людей, отравляя территории. Эта работа проходит в связи с реализацией нацпроектов. На совете Путин заявил, что правительство не должно скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Российский лидер возмутился, что граждан не предупредили о наличии ограничений, из-за которого возникло непонимание. Позже в Кремле заявили, что такая критика — это рабочий процесс, направленный на улучшение ситуации в РФ. Ссылаясь на мнение граждан, Владимир Путин назвал самые отстающие сферы в России. Ими оказались — уровень медпомощи и доступности жилья. Наиболее успешными он выделил направления дошкольного образования, условия для самореализации и ремонт дорог. Российский президент попросил не скрывать условия по льготным кредитам ради борьбы с инфляцией. «Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать», — заявил Путин. Он также положительно отметил сохранение семейной ипотеки в существующих условиях. Однако выразил недовольство дополнительными условиями от заемщиков. Путин поручил создание условий для улучшения демографической ситуации в России. Он отметил, что это будет очень сложная задача, но каждый житель страны должен сделать все возможное, чтобы добиться роста рождаемости. По словам президента, дороги в России за последние несколько лет объективно стали лучше. Он добавил, что планы по нормализации дорожных покрытий идут с опережением графика. В следующем году Россия будет активно развивать собственные технологии, двигаясь в сторону технологического суверенитета. Путин назвал 2025 год ключевым в этом вопросе.