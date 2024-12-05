Мэру Екатеринбурга, депутатам и чиновникам поднимают зарплаты

05 декабря 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов получается в месяц больше 300 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-мэры и другие чиновники, а также спикер думы Анна Гурарий, ее первый заместитель Михаил Матвеев с 1 января 2025 года будут зарабатывать больше — если согласуют депутаты. Проект соответствующего решения размещен на сайте думы. Зарплата Орлова складывается из нескольких частей: оклад (63 902 рубля), ежемесячное денежное поощрение, надбавка за работу с гостайной (ее размер неизвестен), и отпускные (два оклада, 127 804 рубля). Орлову увеличили ежемесячное денежное поощрение — с 3,7 оклада до 4,23 оклада, то есть с 236 437 рублей до 270 305 рублей. Таким образом, зарплата мэра увеличилась на 33,9 тысячи. Предыдущая индексация — ровно год назад — была скромнее (19,2 тысячи рублей). По такому же принципу (оклад плюс допвыплаты) формируются зарплаты Гурарий, Матвеева, главы Счетной платы Александра Гетманчука и его аудиторов. Им тоже поднимают ежемесячное денежное поощрение. Для Гурарий — на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвеева — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчука — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторов — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей). Новость по теме Главный казначей Екатеринбурга растерялся, услышав про расходы на чиновников и депутатов Подчиненным Орлова увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех. «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“, в зависимости: от особого режима труда — в размере до 60 процентов должностного оклада, от вида занимаемой должности — в размере 60 процентов должностного оклада», — говорится в документе. Его, вероятно, утвердят к Новому году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-мэры и другие чиновники, а также спикер думы Анна Гурарий, ее первый заместитель Михаил Матвеев с 1 января 2025 года будут зарабатывать больше — если согласуют депутаты. Проект соответствующего решения размещен на сайте думы. Зарплата Орлова складывается из нескольких частей: оклад (63 902 рубля), ежемесячное денежное поощрение, надбавка за работу с гостайной (ее размер неизвестен), и отпускные (два оклада, 127 804 рубля). Орлову увеличили ежемесячное денежное поощрение — с 3,7 оклада до 4,23 оклада, то есть с 236 437 рублей до 270 305 рублей. Таким образом, зарплата мэра увеличилась на 33,9 тысячи. Предыдущая индексация — ровно год назад — была скромнее (19,2 тысячи рублей). По такому же принципу (оклад плюс допвыплаты) формируются зарплаты Гурарий, Матвеева, главы Счетной платы Александра Гетманчука и его аудиторов. Им тоже поднимают ежемесячное денежное поощрение. Для Гурарий — на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвеева — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчука — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторов — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей). Подчиненным Орлова увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех. «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“, в зависимости: от особого режима труда — в размере до 60 процентов должностного оклада, от вида занимаемой должности — в размере 60 процентов должностного оклада», — говорится в документе. Его, вероятно, утвердят к Новому году.