В ХМАО перекроют «трассу смерти» из-за обледенения дороги

Движение по трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» будет временно перекрыто из-за обледенения дороги
В ХМАО временно перекроют автодорогу «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за обледенения трассы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.
«Окружная Госавтоинспекция информирует о введении временного ограничения движения транспорта. С 848 по 886 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ ограничено движение для всех видов транспортных средств, в связи с обледенением отдельных участков», — сообщается в канале ведомства.
Ранее Госавтоинспекция заявляла о перекрытии «трассы смерти» в районе Тобольска 6 декабря. Причина — перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза.
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