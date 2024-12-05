В ХМАО перекроют «трассу смерти» из-за обледенения дороги

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Движение по трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» будет временно перекрыто из-за обледенения дороги
Движение по трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» будет временно перекрыто из-за обледенения дороги Фото:

В ХМАО временно перекроют автодорогу «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за обледенения трассы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.

«Окружная Госавтоинспекция информирует о введении временного ограничения движения транспорта. С 848 по 886 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ ограничено движение для всех видов транспортных средств, в связи с обледенением отдельных участков», — сообщается в канале ведомства.

Ранее Госавтоинспекция заявляла о перекрытии «трассы смерти» в районе Тобольска 6 декабря. Причина — перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза.

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В ХМАО временно перекроют автодорогу «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за обледенения трассы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале. «Окружная Госавтоинспекция информирует о введении временного ограничения движения транспорта. С 848 по 886 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ ограничено движение для всех видов транспортных средств, в связи с обледенением отдельных участков», — сообщается в канале ведомства. Ранее Госавтоинспекция заявляла о перекрытии «трассы смерти» в районе Тобольска 6 декабря. Причина — перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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