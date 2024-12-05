В Тюменской области закроют проезд по «трассе смерти» в ХМАО

Проезд по трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО в районе Тобольска перекроют 6 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС будут контролировать обстановку на участке в районе Тобольска
Сотрудники ДПС будут контролировать обстановку на участке в районе Тобольска Фото:

Проезд по трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, 6 декабря перекроют на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«6 декабря с 00:30 до 08:30 будет закрыто движение по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на участке с 244-го по 253-й километры. Причина — перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза», — рассказали в ГАИ.

Объехать перекрытие можно будет по улицам Тобольска. А именно: по проспектам Дзираева и Менделеева, улицам Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.

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Проезд по трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, 6 декабря перекроют на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «6 декабря с 00:30 до 08:30 будет закрыто движение по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на участке с 244-го по 253-й километры. Причина — перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза», — рассказали в ГАИ. Объехать перекрытие можно будет по улицам Тобольска. А именно: по проспектам Дзираева и Менделеева, улицам Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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