В Тюменской области закроют проезд по «трассе смерти» в ХМАО

Проезд по трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, 6 декабря перекроют на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«6 декабря с 00:30 до 08:30 будет закрыто движение по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на участке с 244-го по 253-й километры. Причина — перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза», — рассказали в ГАИ.
Объехать перекрытие можно будет по улицам Тобольска. А именно: по проспектам Дзираева и Менделеева, улицам Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.
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