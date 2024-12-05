Журналисты нашли у Ахеджаковой недвижимость на 100 млн

Shot: актриса Лия Ахеджакова в РФ владеет недвижимостью на 100 млн рублей
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Прощание с Валентином Гафтом в Театре «Современник». Москва, ахеджакова лия
Лия Ахеджакова владеет недвижимостью в России на сумму 100 миллионов рублей Фото:

Уехавшая из России актриса Лия Ахеджакова владеет домом в элитном поселке и квартирой общей стоимостью около 100 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ.

«Во время перестройки Ахеджакова с подругой построила новый дом в том же поселке (Новая Москва, поселение Внуковское). <…> Такая недвижимость может стоить примерно 100 миллионов рублей», — пишет Life.ru. Также отмечается, что артистка имеет квартиру возле метро «Проспект Вернадского», там прописан ее муж.

После начала СВО Лия Ахеджакова переехала в Израиль, но неоднократно возвращалась в Россию с целью заработка денег. Известны случаи, когда артистка выходила на сцену с украинским флагом, или произносила высказывание «Слава Украине!» (Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских, он запрещен в РФ).

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Уехавшая из России актриса Лия Ахеджакова владеет домом в элитном поселке и квартирой общей стоимостью около 100 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ. «Во время перестройки Ахеджакова с подругой построила новый дом в том же поселке (Новая Москва, поселение Внуковское). <…> Такая недвижимость может стоить примерно 100 миллионов рублей», — пишет Life.ru. Также отмечается, что артистка имеет квартиру возле метро «Проспект Вернадского», там прописан ее муж. После начала СВО Лия Ахеджакова переехала в Израиль, но неоднократно возвращалась в Россию с целью заработка денег. Известны случаи, когда артистка выходила на сцену с украинским флагом, или произносила высказывание «Слава Украине!» (Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских, он запрещен в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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