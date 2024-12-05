Журналисты нашли у Ахеджаковой недвижимость на 100 млн

Shot: актриса Лия Ахеджакова в РФ владеет недвижимостью на 100 млн рублей

05 декабря 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Лия Ахеджакова владеет недвижимостью в России на сумму 100 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уехавшая из России актриса Лия Ахеджакова владеет домом в элитном поселке и квартирой общей стоимостью около 100 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ. «Во время перестройки Ахеджакова с подругой построила новый дом в том же поселке (Новая Москва, поселение Внуковское). <…> Такая недвижимость может стоить примерно 100 миллионов рублей», — пишет Life.ru . Также отмечается, что артистка имеет квартиру возле метро «Проспект Вернадского», там прописан ее муж. После начала СВО Лия Ахеджакова переехала в Израиль, но неоднократно возвращалась в Россию с целью заработка денег. Известны случаи, когда артистка выходила на сцену с украинским флагом, или произносила высказывание «Слава Украине!» (Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских, он запрещен в РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уехавшая из России актриса Лия Ахеджакова владеет домом в элитном поселке и квартирой общей стоимостью около 100 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ. «Во время перестройки Ахеджакова с подругой построила новый дом в том же поселке (Новая Москва, поселение Внуковское). <…> Такая недвижимость может стоить примерно 100 миллионов рублей», — пишет Life.ru. Также отмечается, что артистка имеет квартиру возле метро «Проспект Вернадского», там прописан ее муж. После начала СВО Лия Ахеджакова переехала в Израиль, но неоднократно возвращалась в Россию с целью заработка денег. Известны случаи, когда артистка выходила на сцену с украинским флагом, или произносила высказывание «Слава Украине!» (Минюст внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских, он запрещен в РФ).