Силовики добиваются ареста Григоряна, а в Салехарде насмерть сбили женщину: события дня в ЯНАО

В Салехарде водитель пассажирского автобуса сбил женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса впервые попал в ДТП
Водитель автобуса впервые попал в ДТП Фото:

В Салехарде 5 декабря водитель автобуса сбил женщину, от полученных травм она скончалась. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу замначальника УФНС Саргиса Григоряна. Новоуренгойские хирурги провели первую в регионе операцию по удалению части щитовидной железы. В Ямальском районе ищут пропавшего тундровика, который отправился к стойбищу на снегоходе. Об этих и других событиях 5 декабря читайте на URA.RU.

  • В Салехарде водитель пассажирского автобуса насмерть сбил женщину. Происшествие случилось на улице Чкалова. Представитель компании перевозчика принес свои соболезнования семье и сообщил, что это первое ДТП у водителя.
  • Новоуренгойские врачи впервые провели операцию по удалению части щитовидной железы с опухолями. Это стало возможным благодаря вводу нового оборудования. В новом хирургическом корпусе Нового Уренгоя откроется онкологическое отделение. Первыми начнут работу отделение для лечения рака молочной железы и онкогинекология.
  • В Ямальском районе ищут пропавшего на снегоходе тундровика. Мужчина выехал 4 декабря из Мыса Каменного к стойбищу. Ему нужно было преодолеть расстояние в 150 километров. 
  • Обвинение задержанному замначальнику УФНС Саргису Григоряну пока не предъявлено, но следствие намерено ходатайствовать о заключение его под стражу. Он провел ночь в изоляторе. Григорян неоднократно поощрялся различными наградами, в том числе знаком «Отличник ФНС России». URA.RU рассказало о жизни налоговика и о том, как складывалась его карьера.
  • На Карамовском посту теперь будут сканировать автомобили для выявления нелегальных и запрещенных грузов. Работы по установке нового досмотрового комплекса завершились.
  • В Ноябрьске родители студентов пожаловались на питание в колледже. В соцсетях они сообщили, что детей кормят только засохшими макаронами
  • Сотрудники администрации Нового Уренгоя вторую неделю патрулируют город и оценивают работу коммунальных служб. В дежурствах участвует сам мэр города Антон Колодин. 

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В Салехарде 5 декабря водитель автобуса сбил женщину, от полученных травм она скончалась. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу замначальника УФНС Саргиса Григоряна. Новоуренгойские хирурги провели первую в регионе операцию по удалению части щитовидной железы. В Ямальском районе ищут пропавшего тундровика, который отправился к стойбищу на снегоходе. Об этих и других событиях 5 декабря читайте на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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