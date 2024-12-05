Силовики добиваются ареста Григоряна, а в Салехарде насмерть сбили женщину: события дня в ЯНАО

Водитель автобуса впервые попал в ДТП
В Салехарде 5 декабря водитель автобуса сбил женщину, от полученных травм она скончалась. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу замначальника УФНС Саргиса Григоряна. Новоуренгойские хирурги провели первую в регионе операцию по удалению части щитовидной железы. В Ямальском районе ищут пропавшего тундровика, который отправился к стойбищу на снегоходе. Об этих и других событиях 5 декабря читайте на URA.RU.
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