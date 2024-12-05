Челябинский губернатор Алексей Текслер считает, что 40 триллионов рублей, выделенных на реализацию нацпроектов станут основой достижения национальных целей России. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU после заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание, в котором принял участие Текслер, провел глава государства Владимир Путин.
«Ресурс бюджетных средств, больше 40 триллионов рублей до 2030 года, выделен на реализацию национальных проектов. Это основа достижения национальных целей, в первую очередь в социальной сфере», — рассказал URA.RU Текслер. Он также упомянул, что президент подчеркивал необходимость продолжения работы над проектами, несмотря на возможные экономические трудности.
Текслер также заявил о реализации новых проектов с начала 2025 года, что станет ключевым для экономического развития страны. Это, по его мнению, окажет положительное влияние на снижение инфляции. Текслер отметил, что между Минфином РФ и регионами уже подписываются соглашения для запуска нацпроектов с января. По словам губернатора, на территории Челябинской области в первую очередь станут реализовываться проекты, связанные с народосбережением. Обращать внимание будут и на продолжительность жизни, материнство, вопросы демографии.
На заседании Совета президент Путин заявил о необходимости подробного информирования граждан о нацпроектах. Он предложил составить специальный справочник, в котором все будет изложено «понятным языком».
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