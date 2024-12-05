ХК «Автомобилист» проиграл извечному сопернику в гонке за лидерством на Востоке. Видео

ХК «Автомобилист» проиграл «Трактору» во втором подряд уральском дерби
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Этот матч стал четвертым уральским дерби в этом сезоне (архивное фото)
Этот матч стал четвертым уральским дерби в этом сезоне (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Трактору» (Челябинск) в уральском дерби, борясь за первую строчку Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Счет составил 3:1 (1:1; 1:0; 1:0), передает сайт khl.ru.

Счет открыл форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, который выбежал один на один с голкипером и бросил с неудобной руки. За 43 секунды до перерыва нападающий хозяев Никита Котляровский забросил шайбу после отскока перед воротами екатеринбуржцев.

Во втором периоде ХК «Трактор» чаще атаковал. Это принесло гол лишь в первые пять минут периода. Второй гол челябинцев на счету форварда Дилана Сикуры, которому шайба досталась при неразберихе у ворот «Автомобилиста».

Активно начал третий период ХК «Автомобилист», но свой голевой момент нашел «Трактор». Нападающий Александр Кадейкин бросил с пятака, и шайба пересекла линию ворот, выскочив из них. Гол засчитали спустя некоторое время после видеопросмотра момента. «Автомобилисту» не хватило более 16 минут для отыгрыша.

После 32 матчей «Автомобилист» расположился на шестой строчке в регулярном чемпионате и опустился на третье место в Восточной конференции КХЛ с 43 очками. Вторым на Востоке пока закрепился уфимский «Салават Юлаев» — 44 очка. «Трактор» в общей таблице на третьем месте и лидирует на Востоке, имея 48 очков за 33 игры.

В прошлом уральском дерби екатеринбуржцы проиграли «Трактору» со счетом 3:5. До этого ХК «Автомобилист» выиграл два подряд принципиальных поединка против челябинцев в сезоне 2024/25.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Трактору» (Челябинск) в уральском дерби, борясь за первую строчку Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Счет составил 3:1 (1:1; 1:0; 1:0), передает сайт khl.ru. Счет открыл форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, который выбежал один на один с голкипером и бросил с неудобной руки. За 43 секунды до перерыва нападающий хозяев Никита Котляровский забросил шайбу после отскока перед воротами екатеринбуржцев. Во втором периоде ХК «Трактор» чаще атаковал. Это принесло гол лишь в первые пять минут периода. Второй гол челябинцев на счету форварда Дилана Сикуры, которому шайба досталась при неразберихе у ворот «Автомобилиста». Активно начал третий период ХК «Автомобилист», но свой голевой момент нашел «Трактор». Нападающий Александр Кадейкин бросил с пятака, и шайба пересекла линию ворот, выскочив из них. Гол засчитали спустя некоторое время после видеопросмотра момента. «Автомобилисту» не хватило более 16 минут для отыгрыша. После 32 матчей «Автомобилист» расположился на шестой строчке в регулярном чемпионате и опустился на третье место в Восточной конференции КХЛ с 43 очками. Вторым на Востоке пока закрепился уфимский «Салават Юлаев» — 44 очка. «Трактор» в общей таблице на третьем месте и лидирует на Востоке, имея 48 очков за 33 игры. В прошлом уральском дерби екатеринбуржцы проиграли «Трактору» со счетом 3:5. До этого ХК «Автомобилист» выиграл два подряд принципиальных поединка против челябинцев в сезоне 2024/25.
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