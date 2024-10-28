Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) одержал тяжелую победу над «Трактором» из Челябинска в уральском дерби. На этот матч в Челябинск вместе с болельщиками поехал на автобусе рэпер Витя АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) и, естественно, зачитал рэп. Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Счет составил 4:5 (2:3; 2:1; 0:1), передает сайт khl.ru.
В первом периоде «Автомобилист» отличился два раза подряд, прежде чем у «Трактора» начало получаться отыгрываться. Первую шайбу на 23-й секунде встречи забросил форвард Брукс Мэйсек. Вторую мощным броском положил защитник Максим Осипов. Вскоре меньшинством «Автомобилиста» воспользовался соперник и отыграл один гол за авторством защитника Григория Дронова. Под конец периода команды обменялись еще голами. Их забили форварды Владимир Кузнецов («Автомобилист») и Александр Шаров («Трактор»).
Второй период остался за «Трактором», который смог на какое-то время выйти вперед. Ближе к середине второго периода две шайбы забросили игроки атаки Семен Дер-Аргунчинцев и Андрей Светлаков. Под конец двадцатиминутки Стефан Да Коста из «Автомобилиста» вновь сравнял счет.
Третий период ознаменовался лишь вторым голом нападающего ХК «Автомобилист» Брукса Мэйсека. Он результативно сыграл на добивании у ворот соперника.
После 20 тура «Автомобилист» поднялся на четвертую строчку в регулярном чемпионате и находится на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 26 очками. На Востоке ХК «Трактор» остался лидером таблицы (32 очка), и для него этот матч был 21-м в КХЛ текущего сезона.
Это второе уральское дерби в сезоне 2024/25. Первое прошло в Екатеринбурге, где игроки «Автомобилиста» также выиграли у «Трактора» со счетом 3:2.
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