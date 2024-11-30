«Трактор» обыграл «Автомобилист» со счетом 5:3

30 ноября 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

В упорной борьбе челябинский «Трактор» сохранил лидерство на Востоке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Борьба за первую строчку Восточной конференции КХЛ развернулась между свердловским клубом «Автомобилист» и челябинским «Трактором» 30 ноября. Игра состоялась в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Гости обыграли хозяев поля со счетом 5:3. Первую шайбу в ворота свердловчан отправил Виталий Кравцов на 19 минуте матча. Менее чем через пять минут гол оформил Илья Карпухин. Далее успешно атаковал Максим Шабанов. На 26 минуте матча «Автомобилист» начал отыгрываться. Шайбу в ворота «черно-белых» с разницей в 15 минут отправили Брукс Мэйсек и Сергей Зборовский. Но оборона свердловского клуба не уследила за Диланом Сикьюрой, который принес челябинцам четвертый гол. На 49 минуте Алексей Бывальцев из «Автомобилиста» сократил разрыв. Успешная атака Андрея Светлакова стала последней в матче. Итог — 5:3 в пользу челябинцев. Как URA.RU писало ранее, 29 ноября «Локомотив» обыграл «Трактор» в матче лидеров КХЛ со счетом 4:2. Болельщики так переживали за команды, что устроили драку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Борьба за первую строчку Восточной конференции КХЛ развернулась между свердловским клубом «Автомобилист» и челябинским «Трактором» 30 ноября. Игра состоялась в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Гости обыграли хозяев поля со счетом 5:3. Первую шайбу в ворота свердловчан отправил Виталий Кравцов на 19 минуте матча. Менее чем через пять минут гол оформил Илья Карпухин. Далее успешно атаковал Максим Шабанов. На 26 минуте матча «Автомобилист» начал отыгрываться. Шайбу в ворота «черно-белых» с разницей в 15 минут отправили Брукс Мэйсек и Сергей Зборовский. Но оборона свердловского клуба не уследила за Диланом Сикьюрой, который принес челябинцам четвертый гол. На 49 минуте Алексей Бывальцев из «Автомобилиста» сократил разрыв. Успешная атака Андрея Светлакова стала последней в матче. Итог — 5:3 в пользу челябинцев. Как URA.RU писало ранее, 29 ноября «Локомотив» обыграл «Трактор» в матче лидеров КХЛ со счетом 4:2. Болельщики так переживали за команды, что устроили драку.