ЕС создает оборонный фонд на 500 млрд евро, страхуясь перед возвращением Трампа

05 декабря 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Европа намерена увеличивать расходы в сфере обороны до тех пор, пока Дональд Трамп не вступить в должность президента США Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Страны ЕС рассматривают возможность создания совместного фонда на сумму более 500 миллиардов евро для финансирования оборонных проектов и закупок вооружений. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что такое решение принято осознанно, чтобы увеличить расходы до момента, пока Дональд Трамп официально не станет президентом США. «Угроза Трампа лишить гарантий безопасности союзников по НАТО… побудила европейские столицы изучить более радикальные варианты финансирования обороны. Высокопоставленные европейские чиновники теперь сосредоточены на создании механизма финансирования обороны за счет облигаций», — передают журналисты, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников. По итогу Европа намерена создать оборонный фонд на 500 миллиардов евро. Предполагается, что этот межправительственный фонд станет одним из наиболее амбициозных проектов по финансированию дополнительных военных расходов, рассматриваемых Евросоюзом. Средства из него будут направлены и на поддержку Украины. До этого Bloomberg сообщал, что Европа не сможет заменить Украине американские военные поставки, если Трамп решит их прекратить. По словам американских журналистов, именно США являются крупнейшим военным поставщиком для Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны ЕС рассматривают возможность создания совместного фонда на сумму более 500 миллиардов евро для финансирования оборонных проектов и закупок вооружений. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что такое решение принято осознанно, чтобы увеличить расходы до момента, пока Дональд Трамп официально не станет президентом США. «Угроза Трампа лишить гарантий безопасности союзников по НАТО… побудила европейские столицы изучить более радикальные варианты финансирования обороны. Высокопоставленные европейские чиновники теперь сосредоточены на создании механизма финансирования обороны за счет облигаций», — передают журналисты, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников. По итогу Европа намерена создать оборонный фонд на 500 миллиардов евро. Предполагается, что этот межправительственный фонд станет одним из наиболее амбициозных проектов по финансированию дополнительных военных расходов, рассматриваемых Евросоюзом. Средства из него будут направлены и на поддержку Украины. До этого Bloomberg сообщал, что Европа не сможет заменить Украине американские военные поставки, если Трамп решит их прекратить. По словам американских журналистов, именно США являются крупнейшим военным поставщиком для Киева.