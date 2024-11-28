Bloomberg: Европа не заменит Украине военные поставки США после решения Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ чрезвычайно зависят от поставок США боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии
ВСУ чрезвычайно зависят от поставок США боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии Фото:

Европа не сможет заменить Украине американские военные поставки, если избранный президент США Дональд Трамп решит их прекратить. Соединенные Штаты являются крупнейшим военным донором Киева, в то время как европейские страны испытывают трудности с удовлетворением собственных потребностей в перевооружении.

«Что бы ни делала Европа, консенсус заключается в том, что она не сможет в ближайшее время заменить США», — говорится в материале Bloomberg. Агентство подчеркивает, что объем производства артиллерийских снарядов в России превышает суммарный объем производства совместных усилий стран Европы.

Несмотря на значительную финансовую поддержку, предоставляемую Европой, в столицах европейских государств преобладает мнение о критической важности следующего года для оборонной способности Украины. Важнейшими остаются вопросы о том, какую позицию сможет занять Украина в ходе возможных переговоров и каковы будут конкретные планы Трампа, подчеркнули официальные лица.

Основной фокус в Европе сейчас — это определение своих возможностей в контексте возможного сокращения американской помощи. К тому же, хотя в Европе общеизвестно, что требуется предпринять, страны Европейского союза продолжают вести дискуссии относительно методов финансирования расширения оборонительного бюджета.

Ранее стало известно, что Украина стремится убедить Трампа в том, что поддержка Киева не является благотворительной акцией, а представляет собой возможность, которая может принести пользу и усилить безопасность Вашингтона. Трамп проявлял выраженный скептицизм в отношении поддержки украинского правительства. Его представители заявляли, что президент начнет предпринимать конкретные шаги по разрешению конфликта только после своей инаугурации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа не сможет заменить Украине американские военные поставки, если избранный президент США Дональд Трамп решит их прекратить. Соединенные Штаты являются крупнейшим военным донором Киева, в то время как европейские страны испытывают трудности с удовлетворением собственных потребностей в перевооружении. «Что бы ни делала Европа, консенсус заключается в том, что она не сможет в ближайшее время заменить США», — говорится в материале Bloomberg. Агентство подчеркивает, что объем производства артиллерийских снарядов в России превышает суммарный объем производства совместных усилий стран Европы. Несмотря на значительную финансовую поддержку, предоставляемую Европой, в столицах европейских государств преобладает мнение о критической важности следующего года для оборонной способности Украины. Важнейшими остаются вопросы о том, какую позицию сможет занять Украина в ходе возможных переговоров и каковы будут конкретные планы Трампа, подчеркнули официальные лица. Основной фокус в Европе сейчас — это определение своих возможностей в контексте возможного сокращения американской помощи. К тому же, хотя в Европе общеизвестно, что требуется предпринять, страны Европейского союза продолжают вести дискуссии относительно методов финансирования расширения оборонительного бюджета. Ранее стало известно, что Украина стремится убедить Трампа в том, что поддержка Киева не является благотворительной акцией, а представляет собой возможность, которая может принести пользу и усилить безопасность Вашингтона. Трамп проявлял выраженный скептицизм в отношении поддержки украинского правительства. Его представители заявляли, что президент начнет предпринимать конкретные шаги по разрешению конфликта только после своей инаугурации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...