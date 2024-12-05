Президент Владимир Путин продемонстрировал, что волонтерство стало главным общественным трендом России. Как и в период пандемии коронавируса, в 2022 году, после начала СВО самые активные жители страны объединились, чтобы помогать бойцам и их семьям, ветеранам спецоперации, мирным жителям, оказавшимся в зоне боевых действий.
«Две трети наших граждан занимаются добровольческой деятельностью. Когда думаешь об этом, приходит в голову очень простая мысль: это не что-то новое, это возрождение старых традиций народов нашей страны. Потому что милосердие, поддержка тех, кто нуждается в поддержке, всегда веками присутствовала в сердцах наших людей на территории огромной Родины. Молодые поколения подхватывают то, что было в душе у наших предков. Это укрепляет нашу страну изнутри», — заявил Путин.
Он вручил статуэтку «Волонтер года — 2024» лидеру движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко. Орден Мужества из рук главы государства получил руководитель Центра тактической подготовки «Архангел» Федор Геращенко.
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