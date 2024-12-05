В ХМАО сняли перекрытие с «трассы смерти»

Автомобили на «трассе смерти» в ХМАО пропускают колоннами
В ХМАО запустили движение по автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти». Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.
«Движение запущено. Пропускают колоннами», — написали в telegram-канале управления.
Движение по автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили вечером 5 декабря. Из-за обледенения дороги «трассу смерти» закрыли для всех видов транспорта.
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