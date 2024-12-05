05 декабря 2024

В ХМАО сняли перекрытие с «трассы смерти»

В ХМАО возобновили движение транспорта по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили на «трассе смерти» в ХМАО пропускают колоннами
Автомобили на «трассе смерти» в ХМАО пропускают колоннами Фото:

В ХМАО запустили движение по автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти». Об этом сообщили в управлении автодорог Югры. 

«Движение запущено. Пропускают колоннами», — написали в telegram-канале управления.

Движение по автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили вечером 5 декабря. Из-за обледенения дороги «трассу смерти» закрыли для всех видов транспорта. 

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В ХМАО запустили движение по автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти». Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.  «Движение запущено. Пропускают колоннами», — написали в telegram-канале управления. Движение по автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили вечером 5 декабря. Из-за обледенения дороги «трассу смерти» закрыли для всех видов транспорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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