05 декабря 2024

«В условиях оккупации нужен другой уровень»: близкий к АП источник прокомментировал отставку Смирнова

Источник «Ведомостей»: Смирнов не подходит для должности главы Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Близкий к АП источник счел недостаточными качества Смирнова
Близкий к АП источник счел недостаточными качества Смирнова Фото:

Ушедший с поста губернатора Курской области Алексей Смирнов не обладал достаточными качествами для продолжения своего пребывания на посту. Об этом рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента.

«В условиях боевых действий и оккупированной части области нужен другой уровень коммуникации с людьми, постоянная обратная связь. И другая скорость принятия решений», — рассказал источник, комментируя назначение Александра Хинштейна на пост врио главы региона.

Смирнов покинул пост губернатора Курской области по собственному желанию, отмечалось в указе президента РФ Владимира Путина, который принял его отставку. Российский лидер назначил Хинштейна на пост ушедшего главы, отметив, что ему предстоит проделать много работы в регионе.

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Ушедший с поста губернатора Курской области Алексей Смирнов не обладал достаточными качествами для продолжения своего пребывания на посту. Об этом рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента. «В условиях боевых действий и оккупированной части области нужен другой уровень коммуникации с людьми, постоянная обратная связь. И другая скорость принятия решений», — рассказал источник, комментируя назначение Александра Хинштейна на пост врио главы региона. Смирнов покинул пост губернатора Курской области по собственному желанию, отмечалось в указе президента РФ Владимира Путина, который принял его отставку. Российский лидер назначил Хинштейна на пост ушедшего главы, отметив, что ему предстоит проделать много работы в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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