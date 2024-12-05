Ушедший с поста губернатора Курской области Алексей Смирнов не обладал достаточными качествами для продолжения своего пребывания на посту. Об этом рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента.
«В условиях боевых действий и оккупированной части области нужен другой уровень коммуникации с людьми, постоянная обратная связь. И другая скорость принятия решений», — рассказал источник, комментируя назначение Александра Хинштейна на пост врио главы региона.
Смирнов покинул пост губернатора Курской области по собственному желанию, отмечалось в указе президента РФ Владимира Путина, который принял его отставку. Российский лидер назначил Хинштейна на пост ушедшего главы, отметив, что ему предстоит проделать много работы в регионе.
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