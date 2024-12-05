05 декабря 2024

IPhone 14 побил антирекорд по ценам в России и стал стоить 52-60 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Apple пока не сняла с продажи последний IPhone с «челкой».
Apple пока не сняла с продажи последний IPhone с «челкой». Фото:

Базовая модель смартфона Apple, представленная в 2022 году, заметно снизилась в цене на российском рынке. Изменения в цене отметило издание Hi-Tech Mail.ru. На момент запуска iPhone 14 его стоимость составляла 85 тысяч рублей, летом 2024 года цена упала до 65-70 тысяч рублей, а к началу декабря устройство можно приобрести за 52-60 тысяч рублей.

«До сих пор Apple продает его на своем официальном сайте. В следующем году iPhone 14 точно снимут с продажи, а на смену придет iPhone 15», — отмечают специалисты. В материале также указывается, что самая низкая цена на смартфон наблюдается в Китае, где он предлагается примерно за 56 тысяч рублей, но при этом необходимо учесть возможные расходы на пошлину.

Ранее стало известно о значительном снижении цен на IPhone 16 Pro. Исходная цена устройства на российском рынке составляла 170 тысяч рублей, но уже спустя месяц опустилась до 130 тысяч. Подробнее о том, где можно найти самое дешевое устройство этой модели и какие у него главные недостатки, — в материале URA.RU.

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Базовая модель смартфона Apple, представленная в 2022 году, заметно снизилась в цене на российском рынке. Изменения в цене отметило издание Hi-Tech Mail.ru. На момент запуска iPhone 14 его стоимость составляла 85 тысяч рублей, летом 2024 года цена упала до 65-70 тысяч рублей, а к началу декабря устройство можно приобрести за 52-60 тысяч рублей. «До сих пор Apple продает его на своем официальном сайте. В следующем году iPhone 14 точно снимут с продажи, а на смену придет iPhone 15», — отмечают специалисты. В материале также указывается, что самая низкая цена на смартфон наблюдается в Китае, где он предлагается примерно за 56 тысяч рублей, но при этом необходимо учесть возможные расходы на пошлину. Ранее стало известно о значительном снижении цен на IPhone 16 Pro. Исходная цена устройства на российском рынке составляла 170 тысяч рублей, но уже спустя месяц опустилась до 130 тысяч. Подробнее о том, где можно найти самое дешевое устройство этой модели и какие у него главные недостатки, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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