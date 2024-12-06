Американский журналист Такер Карлсон стремится познакомить граждан США с политической позицией РФ, чтобы не допустить начало ядерной войны. Такое мнение высказал сенатор от Прикамья Алексей Пушков. Интервьюер 4 декабря встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. В обсуждении была затронута тема напряженных отношений с Соединенными Штатами и Украиной.
«Карлсон хочет ознакомить американцев с позицией РФ по острейшим вопросам внешней политики. Ведь американцы даже не знают, что президент США Джо Байден поставил их страну на грань войны с Россией», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Администрация Байдена с февраля текущего года делает все возможное, чтобы приблизить начало ядерной войны. После победы Трампа на выборах эти усилия достигли апогея. «Сейчас Штаты ближе к войне с Россией, чем когда-либо в истории», — американского журналиста процитировал российский сенатор.
О чем Карлсон беседовал с Лавровым, раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря, передает RT. В Москве считают, что недооценивать опасность развития ядерного сценария нельзя.
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