Лавров заявил Карлсону о негласных каналах связи России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил наличие нескольких каналов связи между Москвой и Вашингтоном, включая те, которые не афишируются публично. Об этом глава МИД заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Есть также „каналы“, которые не предаются огласке. Но в основном американцы передают по ним то же, о чем говорят публично: „мы должны остановиться“, „должны принять потребности Украины и её позиции“, — отметил Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Министр также упомянул существование каналов, через которые решаются вопросы касательно обмена заключенными. «Есть несколько „каналов“, но они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах», — заключил Лавров.
Ранее стало известно о приезде Карлсона в Москву с целью взять интервью у главы МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала фото с мероприятия и попросила «набраться терпения». По ее словам, беседа длилась около полутора часов. Манеру общения министра с журналистами Захарова назвала своеобразной визитной карточкой Лаврова, передает телеканал 360.
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