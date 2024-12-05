05 декабря 2024

Лавров заявил Карлсону о негласных каналах связи России и США

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Лаврова, у РФ и США существуют каналы для обсуждения обмена заключенными
По словам Лаврова, у РФ и США существуют каналы для обсуждения обмена заключенными Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил наличие нескольких каналов связи между Москвой и Вашингтоном, включая те, которые не афишируются публично. Об этом глава МИД заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Есть также „каналы“, которые не предаются огласке. Но в основном американцы передают по ним то же, о чем говорят публично: „мы должны остановиться“, „должны принять потребности Украины и её позиции“, — отметил Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр также упомянул существование каналов, через которые решаются вопросы касательно обмена заключенными. «Есть несколько „каналов“, но они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах», — заключил Лавров.

Ранее стало известно о приезде Карлсона в Москву с целью взять интервью у главы МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала фото с мероприятия и попросила «набраться терпения». По ее словам, беседа длилась около полутора часов. Манеру общения министра с журналистами Захарова назвала своеобразной визитной карточкой Лаврова, передает телеканал 360.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил наличие нескольких каналов связи между Москвой и Вашингтоном, включая те, которые не афишируются публично. Об этом глава МИД заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Есть также „каналы“, которые не предаются огласке. Но в основном американцы передают по ним то же, о чем говорят публично: „мы должны остановиться“, „должны принять потребности Украины и её позиции“, — отметил Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Министр также упомянул существование каналов, через которые решаются вопросы касательно обмена заключенными. «Есть несколько „каналов“, но они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах», — заключил Лавров. Ранее стало известно о приезде Карлсона в Москву с целью взять интервью у главы МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала фото с мероприятия и попросила «набраться терпения». По ее словам, беседа длилась около полутора часов. Манеру общения министра с журналистами Захарова назвала своеобразной визитной карточкой Лаврова, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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