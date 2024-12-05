Глава МИД отказался комментировать потери России с начала СВО

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что информация о числе погибших российских граждан с начала СВО находится в ведении Минобороны РФ и не подлежит разглашению им лично. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», — сказал Лавров в ответ на вопрос о числе погибших россиян.
Ранее президент России Владимир Путин оценил соотношение потерь России и Украины в ходе конфликта. По его словам, потери РФ в разы меньше, чем с украинской стороны. Он добавил, что ВСУ теряют примерно по 50 тысяч человек ежемесячно. По словам президента РФ, за время конфликта на Украине погибли минимум 30 российских журналистов.
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