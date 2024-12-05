05 декабря 2024

Глава МИД отказался комментировать потери России с начала СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров заявил, что не может разглашать информацию о числе погибших россиян
Лавров заявил, что не может разглашать информацию о числе погибших россиян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что информация о числе погибших российских граждан с начала СВО находится в ведении Минобороны РФ и не подлежит разглашению им лично. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», — сказал Лавров в ответ на вопрос о числе погибших россиян.

Ранее президент России Владимир Путин оценил соотношение потерь России и Украины в ходе конфликта. По его словам, потери РФ в разы меньше, чем с украинской стороны. Он добавил, что ВСУ теряют примерно по 50 тысяч человек ежемесячно. По словам президента РФ, за время конфликта на Украине погибли минимум 30 российских журналистов.

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Глава МИД Сергей Лавров отметил, что информация о числе погибших российских граждан с начала СВО находится в ведении Минобороны РФ и не подлежит разглашению им лично. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», — сказал Лавров в ответ на вопрос о числе погибших россиян. Ранее президент России Владимир Путин оценил соотношение потерь России и Украины в ходе конфликта. По его словам, потери РФ в разы меньше, чем с украинской стороны. Он добавил, что ВСУ теряют примерно по 50 тысяч человек ежемесячно. По словам президента РФ, за время конфликта на Украине погибли минимум 30 российских журналистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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