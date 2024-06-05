Путин оценил потери РФ и Украины в ходе конфликта

Потери, которые понесла Россия во время специальной военной операции, сильно меньше, чем те, что понесла Украина. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24". Эти слова прозвучали в ходе беседы главы государства с иностранными журналистами, проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также добавил, что украинская армия теряет примерно по 50 тысяч человек ежемесячно. В Киеве сейчас примерно равны безвозвратные и санитарные потери, уточнил российский лидер. По словам президента РФ, за время конфликта на Украине погибли минимум 30 российских журналистов
Путин раскрыл данные о количестве пленных военнослужащих в контексте российско-украинского конфликта. По его словам, в плену на Украине находится 1348 российских солдат и офицеров, тогда как в России содержатся 6465 украинских военных.
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