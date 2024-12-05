05 декабря 2024

Лавров предположил, пророссийски ли настроен Дональд Трамп

Лавров о Трампе: он дружелюбен, но не значит, что настроен пророссийски
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Лаврова, Дональд Трамп необязательно настроен пророссийски
По мнению Лаврова, Дональд Трамп необязательно настроен пророссийски Фото:

В ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свои наблюдения о личных качествах избранного президента США Дональда Трампа. Глава МИД счел американского политика дружелюбным, но не обязательно пророссийски настроенным.

«Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа. Также Лавров отметил, что Москва никогда не разрывала контакты со Штатами.

В интервью Карлсону глава МИД также рассказал, что между Россией и США существуют каналы связи, о которых не принято говорить публично. По его словам, Москва и Вашингтон используют их для обмена информацией о готовящихся обменах заключенными.

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В ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свои наблюдения о личных качествах избранного президента США Дональда Трампа. Глава МИД счел американского политика дружелюбным, но не обязательно пророссийски настроенным. «Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — отметил Лавров. Министр также подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа. Также Лавров отметил, что Москва никогда не разрывала контакты со Штатами. В интервью Карлсону глава МИД также рассказал, что между Россией и США существуют каналы связи, о которых не принято говорить публично. По его словам, Москва и Вашингтон используют их для обмена информацией о готовящихся обменах заключенными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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