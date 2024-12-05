Лавров предположил, пророссийски ли настроен Дональд Трамп

В ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свои наблюдения о личных качествах избранного президента США Дональда Трампа. Глава МИД счел американского политика дружелюбным, но не обязательно пророссийски настроенным.
«Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — отметил Лавров.
Министр также подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа. Также Лавров отметил, что Москва никогда не разрывала контакты со Штатами.
В интервью Карлсону глава МИД также рассказал, что между Россией и США существуют каналы связи, о которых не принято говорить публично. По его словам, Москва и Вашингтон используют их для обмена информацией о готовящихся обменах заключенными.
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