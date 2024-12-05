Мэрия Екатеринбурга ищет деньги на вооруженную охрану школ и детсадов

Администрация Екатеринбурга ищет финансирование для вооружения охранников в школах и детских садах города. С 1 января 2025 года в силу вступает ГОСТ, обязывающий образовательные организации иметь хотя бы одного охранника с оружием, рассказал начальник отдела административных органов Комитета административных органов мэрии Екатеринбурга Юрий Замятин.
«С 1 января 2025 года у нас вступает в силу ГОСТ, который… обязывает школы, образовательные организации иметь одного из охранников вооруженного. Это в два-три раза дороже, потому что оплата ЧОПов идет из бюджета органов местного самоуправления… Мы будем сейчас решать и с правоохранителями, и со всеми, как искать средства, чтобы привести все это в нормативное состояние», — заявил Замятин в эфире ОТВ.
Он подчеркнул, что родителей школьников и воспитанников детсадов пока не планируют привлекать к оплате охранных услуг. Помимо этого администрация планирует развивать безопасность в других направлениях. Например, в Екатеринбурге планируют вернуться к изучению систем видеонаблюдения на основе ИИ. Также мэрия выделила деньги на ремонт бомбоубежищ, которых в городе больше 900.
На заседании комиссии по бюджету депутат Татьяна Вяткина заявила, что заложенных в бюджете Екатеринбурга на 2025 год средств не хватит на рыночное партнерство с ЧОПами. В нынешнем году школы платили охранным предприятиям 96-97 рублей в час, а в 2025-м сумма увеличится до 119 рублей в час.
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