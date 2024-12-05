05 декабря 2024

В Нижневартовске потратят десятки миллионов на борьбу с бродячими собаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Нижневартовска ищут подрядчика для борьбы с бездомными собаками
Власти Нижневартовска ищут подрядчика для борьбы с бездомными собаками Фото:

Власти Нижневартовска выделят более 27 миллионов рублей на борьбу с бродячими собаками. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

«Оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Начальная цена 27 069 040 рублей», — гласит информация на сайте. 

В обязанности подрядной организации будет входить отлов, вакцинация и содержание животных, у которых нет хозяев. Также подрядчик обязуется оказывать животным ветеринарную помощь и возвращать хозяевам потерянных питомцев. При наличии тяжелых неизлечимых заболеваний и последствий тяжелой травмы животных будут умерщвлять. 

Ранее URA.RU сообщало, что в думе ХМАО приняли закон об эвтаназии бездомных животных. Он коснется животных, которые проявляют немотивированную агрессию.

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Власти Нижневартовска выделят более 27 миллионов рублей на борьбу с бродячими собаками. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Начальная цена 27 069 040 рублей», — гласит информация на сайте.  В обязанности подрядной организации будет входить отлов, вакцинация и содержание животных, у которых нет хозяев. Также подрядчик обязуется оказывать животным ветеринарную помощь и возвращать хозяевам потерянных питомцев. При наличии тяжелых неизлечимых заболеваний и последствий тяжелой травмы животных будут умерщвлять.  Ранее URA.RU сообщало, что в думе ХМАО приняли закон об эвтаназии бездомных животных. Он коснется животных, которые проявляют немотивированную агрессию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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