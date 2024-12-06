«Аэрофлот» придумал, где взять санкционные запчасти для самолетов

«Аэрофлот» планирует приобрести пять грузовых самолетов Boeing 737-800 у группы «Волга-Днепр». Сделка, оцениваемая в восемь-девять миллиардов рублей, может стать первой такого рода в России. Самолеты предполагается использовать в качестве донорских для нужд дочерней компании «Победа».
«... группа [„Аэрофлот“] намерена договориться со структурой группы „Волга-Днепр“ о передаче пяти грузовых Boeing 737-800, стоимость которых на конец 2022 года оценивалась в восемь-девять миллиардов рублей. Самолеты могут потребоваться для дочерней „Победы“ в качестве донорских», — пишет «Коммерсант».
«Аэрофлот» заинтересован прежде всего в двигателях, стойках шасси, авионике и других комплектующих. Эти самолеты, как утверждают источники издания, авиакомпания хочет использовать для укрепления парка «Победы», чей монофлот состоит из Boeing 737-800. Однако конвертировать борты «Атрана» в пассажирские самолеты в условиях санкций считается слишком сложным и дорогим процессом.
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