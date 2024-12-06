На Крым шли безэкипажные катера ВСУ, они уничтожены

В Черном море ликвидировали два украинских безэкипажных катера
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Катера уничтожены Морской авиацией ЧФ, передали в Минобороны (архивное фото) Фото:

ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Они двигались к полуострову Крым, сообщили в Минобороны России.

«Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — доложили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

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ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Они двигались к полуострову Крым, сообщили в Минобороны России. «Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — доложили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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