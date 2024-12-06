На Крым шли безэкипажные катера ВСУ, они уничтожены

Катера уничтожены Морской авиацией ЧФ, передали в Минобороны (архивное фото)
ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Они двигались к полуострову Крым, сообщили в Минобороны России.
«Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — доложили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
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