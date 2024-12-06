Минобороны заявило об уничтожении 33 украинских БПЛА за ночь

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ВСУ пытались атаковать регионы России 33 дронами
ВСУ пытались атаковать регионы России 33 дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 5 декабря российские силы ПВО предотвратили попытки атак на территорию России с использованием украинских дронов. По информации Минобороны РФ, всего было уничтожено 33 беспилотника ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Ликвидации дронов произошли в различных регионах: 14 уничтожено над Воронежской областью, 11 — над Курской, семь — над Белгородской и один БПЛА — над полуостровом Крым.

Кроме того, в акватории Черного моря перехватили и уничтожили два украинских безэкипажных катера. Согласно информации Минобороны, они следовали в направлении Крымского полуострова.

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В ночь на 5 декабря российские силы ПВО предотвратили попытки атак на территорию России с использованием украинских дронов. По информации Минобороны РФ, всего было уничтожено 33 беспилотника ВСУ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Ликвидации дронов произошли в различных регионах: 14 уничтожено над Воронежской областью, 11 — над Курской, семь — над Белгородской и один БПЛА — над полуостровом Крым. Кроме того, в акватории Черного моря перехватили и уничтожили два украинских безэкипажных катера. Согласно информации Минобороны, они следовали в направлении Крымского полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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