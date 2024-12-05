Гендиректор челябинского ХК «Трактор» попал в украинскую базу «Миротворец»

Генеральный директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Челябинск Иван Савин попал в украинскую базу «Миротворец». В базе публикуются данные людей, которых на Украине считают врагами.
«Пропаганда войны. Участие в попытках легитимизации российской оккупации украинских регионов», — такие «проступки» приписывают Савину авторы «Миротворца».
Причина попадания Савина в базу — его участие в челябинском форуме «Экспо баскет 2024» в ноябре. Одним из спикеров форума был президент федерации баскетбола ДНР Олег Головин, кроме того, в рамках форума демонстрировалась карта с новыми регионами России.
По этой же причине в базу «Миротворец» попал и генеральный директор женского ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста Вячеслав Накоряков. Ранее в базу попал исполнительный директор Фонда поддержки спортивных и социальных инициатив Челябинской области Пятрас Данилявичус.
Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявляла, что сайт был создан для подготовки террористических актов. Он представляет собой онлайн-картотеку оппонентов преступного киевского режима, которые подлежат, с точки зрения президента Украины Владимира Зеленского и американских спонсоров всего этого, физическому устранению. В базу включено множество политиков, журналистов и общественных деятелей, в том числе генсек ООН Антониу Гутерреш.
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