Хинштейн дал первый комментарий после своего назначения

Хинштейн в ближайшее время отправится в Курскую область
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Александр Хинштейн заявил, что надеется завоевать доверие курян
Александр Хинштейн заявил, что надеется завоевать доверие курян Фото:

Назначенный на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ближайшее время отправится в регион. Об этом сообщил сам новый врио главы.

«В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Врио губернатора Курской области также заявил, что быть на такой должности в этом регионе представляет собой огромную честь и ответственность, учитывая непростую ситуацию и обширный объем работы. Хинштейн пообещал приложить все усилия для того, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, и заслужить доверие жителей Курской области.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Глава РФ сослался на работу Хинштейна в спецслужбах, которая может помочь во время управления регионом. Чем известен новый врио губернатора и как он связан с Росгвардией — в материале URA.RU.

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Назначенный на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ближайшее время отправится в регион. Об этом сообщил сам новый врио главы. «В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Врио губернатора Курской области также заявил, что быть на такой должности в этом регионе представляет собой огромную честь и ответственность, учитывая непростую ситуацию и обширный объем работы. Хинштейн пообещал приложить все усилия для того, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, и заслужить доверие жителей Курской области. Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Глава РФ сослался на работу Хинштейна в спецслужбах, которая может помочь во время управления регионом. Чем известен новый врио губернатора и как он связан с Росгвардией — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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