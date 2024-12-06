Хинштейн дал первый комментарий после своего назначения

Назначенный на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ближайшее время отправится в регион. Об этом сообщил сам новый врио главы.
«В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Врио губернатора Курской области также заявил, что быть на такой должности в этом регионе представляет собой огромную честь и ответственность, учитывая непростую ситуацию и обширный объем работы. Хинштейн пообещал приложить все усилия для того, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, и заслужить доверие жителей Курской области.
Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Глава РФ сослался на работу Хинштейна в спецслужбах, которая может помочь во время управления регионом. Чем известен новый врио губернатора и как он связан с Росгвардией — в материале URA.RU.
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