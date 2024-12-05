05 декабря 2024

После визита генпрокурора Краснова челябинская прокуратура решила изменить закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов поручил помочь сыну участника СВО
Игорь Краснов поручил помочь сыну участника СВО Фото:

Прокуратура Челябинской области инициировала внесение изменений в законодательство о мерах социальной поддержки членов семей участников СВО. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, это сделано по поручению генпрокурора Игоря Краснова, которое он дал во время визита в Челябинск.

«На прием к Игорю Краснову в Челябинске обратилась жительница Верхнеуральского района. Ее 16-летний сын обучается в Южно-Уральском государственном колледже, его отец проходит службу в зоне проведения специальной военной операции. Отец мальчика зарегистрирован на территории Орловской области и оттуда уходил по контракту добровольцем. По этой причине ребенку не назначена ежемесячная выплата для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению Краснова прокуратура направила в заксобрание области законопроект о внесении в региональный закон изменений, которые позволят расширить круг членов семей участников СВО, имеющих право на меры социальной поддержки. Зависимость получения выплаты от региона, в котором прописан родитель, участвующий в СВО, будет снята. Выплаты будут дополнительно получать более, чем 120 детей.

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Прокуратура Челябинской области инициировала внесение изменений в законодательство о мерах социальной поддержки членов семей участников СВО. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, это сделано по поручению генпрокурора Игоря Краснова, которое он дал во время визита в Челябинск. «На прием к Игорю Краснову в Челябинске обратилась жительница Верхнеуральского района. Ее 16-летний сын обучается в Южно-Уральском государственном колледже, его отец проходит службу в зоне проведения специальной военной операции. Отец мальчика зарегистрирован на территории Орловской области и оттуда уходил по контракту добровольцем. По этой причине ребенку не назначена ежемесячная выплата для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций», — сообщили в пресс-службе ведомства. По поручению Краснова прокуратура направила в заксобрание области законопроект о внесении в региональный закон изменений, которые позволят расширить круг членов семей участников СВО, имеющих право на меры социальной поддержки. Зависимость получения выплаты от региона, в котором прописан родитель, участвующий в СВО, будет снята. Выплаты будут дополнительно получать более, чем 120 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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