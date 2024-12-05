Происшествия ДТП Пожилой пассажир погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Челябинской области. Видео 06 декабря 2024 в 10:47 Размер текста - 17 + Проверка по факту ДТП продолжается (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожилой мужчина погиб в аварии, устроенной пьяным водителем в Увельском районе Челябинской области вечером 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла 5 декабря в 21:40 на четвертом километре автодороги „Увельский-Малое Шумаково“ в Челябинской области. В результате происшествия 61-летний пассажир скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 42-летний водитель «ВАЗ 2110» управлял машиной в алкогольном опьянении. Водитель выбрал небезопасную скорость и вылетел в кювет, сообщил врио начальника отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Южноуральский» капитан полиции Евгений Сарычев. Сама машина не была зарегистрирована. Проверка по факту ДТП продолжается. В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, в Челябинской области Госавтоинспекция проведет масштабные проверки на дорогах с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения. Рейд охватит всю территорию региона, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе областной ГАИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пожилой мужчина погиб в аварии, устроенной пьяным водителем в Увельском районе Челябинской области вечером 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла 5 декабря в 21:40 на четвертом километре автодороги „Увельский-Малое Шумаково“ в Челябинской области. В результате происшествия 61-летний пассажир скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 42-летний водитель «ВАЗ 2110» управлял машиной в алкогольном опьянении. Водитель выбрал небезопасную скорость и вылетел в кювет, сообщил врио начальника отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Южноуральский» капитан полиции Евгений Сарычев. Сама машина не была зарегистрирована. Проверка по факту ДТП продолжается. В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, в Челябинской области Госавтоинспекция проведет масштабные проверки на дорогах с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения. Рейд охватит всю территорию региона, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе областной ГАИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям