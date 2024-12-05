Куйвашев назначил дату прямой линии

Свердловский губернатор Куйвашев проведет прямую линию 11 декабря

06 декабря 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Куйвашев ответит на волнующие вопросы свердловчан Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет традиционную прямую линию 11 декабря, в ходе которой ответит на волнующие вопросы жителей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «11 декабря в 15:00 губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в эфире Областного телевидения», — пояснили в ДИПе. Оставить свои вопросы можно с 12:00 6 декабря до 18:00 9 декабря на «Госуслугах» либо по номеру 8-800-301-55-96. Эта прямая линия будет для него уже четвертой. Первая прошла в 2021 году — в соответствие рекомендации президента РФ Владимира Путина главам всех регионов. Тогда он общался со свердловчанами 2 часа 25 минут и отвечал на вопросы, связанные преимущественно с экологией, строительством дорог, тарифами на ЖКХ. В 2022 году прямая линия длилась один час и девять минут и по большей части была посвящена теме частичной мобилизации. В 2023-м эфир провели за один час 39 минут, обсудив наиболее конфликтные в регионе темы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет традиционную прямую линию 11 декабря, в ходе которой ответит на волнующие вопросы жителей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «11 декабря в 15:00 губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в эфире Областного телевидения», — пояснили в ДИПе. Оставить свои вопросы можно с 12:00 6 декабря до 18:00 9 декабря на «Госуслугах» либо по номеру 8-800-301-55-96. Эта прямая линия будет для него уже четвертой. Первая прошла в 2021 году — в соответствие рекомендации президента РФ Владимира Путина главам всех регионов. Тогда он общался со свердловчанами 2 часа 25 минут и отвечал на вопросы, связанные преимущественно с экологией, строительством дорог, тарифами на ЖКХ. В 2022 году прямая линия длилась один час и девять минут и по большей части была посвящена теме частичной мобилизации. В 2023-м эфир провели за один час 39 минут, обсудив наиболее конфликтные в регионе темы.