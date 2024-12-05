Новые камеры фиксации нарушений ПДД появятся в Челябинской области в 2025 году

06 декабря 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Новые камеры зафиксируют непредоставление преимущества пешеходам в Челябинске Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области в 2025 году появятся новые системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На всех загородных дорогах они будут фиксировать применение ремней безопасности, а в городе — непредоставление преимущества пешеходам. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции Сергей Пурусов. «Новые камеры фиксации нарушений ПДД планируется установить с учетом анализа аварийности участков. Госавтоинспекцией уже подготовлены предложения по установки 46 постов видеофиксации в новых местах на следующий год», — рассказал Пурусов в эфире радио «Южный Урал». Подготовлены и предложения по увеличению функционала камер. В частности, с 2025 года камеры будут фиксировать применение ремней безопасности на всех загородных дорогах Челябинской области. Пока камеры фиксируют это нарушение только в городе. Второе нововведение — фиксация непредоставления преимущества пешеходам. В Челябинске уже проведено тестовое испытание некоторых камер. Тестировали камеры на Новороссийской, 80 и возле ТРК «Алмаз», сообщил Пурусов. «Доработали алгоритм формирования доказательной базы нарушения. Подготовили предложение об оборудовании еще шести пешеходных переходов такими камерами — это на кольце Шершневского водохранилища, около городского пляжа и на нескольких нерегулируемых пешеходных переходах в центре города», — пояснил Пурусов. В Челябинской области на данный момент установлено 270 постов фотовидео фиксации и более тысячи камер слежения. Построено еще 104 комплекса, ведутся работы по вводу их в эксплуатацию. Главное нарушение, которое было зафиксировано камерами в уходящем году, это превышение скорости (85%), на втором месте — применения ремней безопасности (15%). Нарушителей на дорогах в Челябинске ранее пробовали вычислять с помощью рейсовых автобусов. Испытания нового аппаратно-программного комплекса «Дозор-М» в Челябинске прошли успешно. Комплекс был установлен в общественном транспорте — на автобусе ЛИАЗ, сообщали в пресс-службе Госавтоинспекции области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2025 году появятся новые системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На всех загородных дорогах они будут фиксировать применение ремней безопасности, а в городе — непредоставление преимущества пешеходам. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции Сергей Пурусов. «Новые камеры фиксации нарушений ПДД планируется установить с учетом анализа аварийности участков. Госавтоинспекцией уже подготовлены предложения по установки 46 постов видеофиксации в новых местах на следующий год», — рассказал Пурусов в эфире радио «Южный Урал». Подготовлены и предложения по увеличению функционала камер. В частности, с 2025 года камеры будут фиксировать применение ремней безопасности на всех загородных дорогах Челябинской области. Пока камеры фиксируют это нарушение только в городе. Второе нововведение — фиксация непредоставления преимущества пешеходам. В Челябинске уже проведено тестовое испытание некоторых камер. Тестировали камеры на Новороссийской, 80 и возле ТРК «Алмаз», сообщил Пурусов. «Доработали алгоритм формирования доказательной базы нарушения. Подготовили предложение об оборудовании еще шести пешеходных переходов такими камерами — это на кольце Шершневского водохранилища, около городского пляжа и на нескольких нерегулируемых пешеходных переходах в центре города», — пояснил Пурусов. В Челябинской области на данный момент установлено 270 постов фотовидео фиксации и более тысячи камер слежения. Построено еще 104 комплекса, ведутся работы по вводу их в эксплуатацию. Главное нарушение, которое было зафиксировано камерами в уходящем году, это превышение скорости (85%), на втором месте — применения ремней безопасности (15%). Нарушителей на дорогах в Челябинске ранее пробовали вычислять с помощью рейсовых автобусов. Испытания нового аппаратно-программного комплекса «Дозор-М» в Челябинске прошли успешно. Комплекс был установлен в общественном транспорте — на автобусе ЛИАЗ, сообщали в пресс-службе Госавтоинспекции области.