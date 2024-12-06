Экс-губернатор Курской области назвал главную ошибку Смирнова, которая привела к отставке

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов не справлялся с коммуникацией с жителями региона относительно доступных мер поддержки, что стало причиной его отставки с должности. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт, ранее он тоже возглавлял область.
«У экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова был недостаток в организации грамотной коммуникации с людьми, хотя мер поддержки было предостаточно, более 160», — рассказал Старовойт корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. Журналисту удалось лично поговорить со Смирновым и пожелать ему удачи.
Ранее Александр Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В своем решении о назначении Хинштейна президент России Владимир Путин отметил его опыт работы в спецслужбах, который будет способствовать эффективному управлению регионом. Чем известен новый врио губернатора Курской области — в материале URA.RU.
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