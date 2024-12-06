Земля под коттеджи в Челябинске продается по цене однушки в новостройке. Скрин

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Участки под ИЖС в городе продаются по 6,1 млн рублей, столько стоят 43 «квадрата» в новой квартире
Участки под ИЖС в городе продаются по 6,1 млн рублей, столько стоят 43 «квадрата» в новой квартире Фото:

В Челябинске в четвертом квартале 2024 года за один земельный участок можно купить 43 квадратных метра в квартире в новостройке. Участок под ИЖС в среднем стоит 6,1 миллионов рублей. При этом цена «квадрата» в новой квартире в среднем составляет 143 000 рублей, сообщается 6 декабря на сайте о недвижимости.

«В Челябинске по состоянию за четвертый квартал 2024 года стоимость участка под ИЖС составила 6,1 млн рублей. По цене участка в городе-миллионнике можно приобрести 43 квадратных метра жилья в новостройке. Средняя цена квадратного метра в новостройке составляет на данный момент 143 квадратных метра», — сообщается на сайте «

Челябинск в четвертом квартале 2024 года лидировал по России по росту цен на участки под ИЖС. В городе за четвертый квартал земельные участки под дачи и коттеджи выросли в цене на 37%. Стоимость участка площадью 9,7 соток в среднем составила 6,1 миллионов рублей.

В Челябинске стоимость квадратного метра в новостройке составляет 143 тысячи рублей
В Челябинске стоимость квадратного метра в новостройке составляет 143 тысячи рублей
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В Челябинске в четвертом квартале 2024 года за один земельный участок можно купить 43 квадратных метра в квартире в новостройке. Участок под ИЖС в среднем стоит 6,1 миллионов рублей. При этом цена «квадрата» в новой квартире в среднем составляет 143 000 рублей, сообщается 6 декабря на сайте о недвижимости. «В Челябинске по состоянию за четвертый квартал 2024 года стоимость участка под ИЖС составила 6,1 млн рублей. По цене участка в городе-миллионнике можно приобрести 43 квадратных метра жилья в новостройке. Средняя цена квадратного метра в новостройке составляет на данный момент 143 квадратных метра», — сообщается на сайте « Челябинск в четвертом квартале 2024 года лидировал по России по росту цен на участки под ИЖС. В городе за четвертый квартал земельные участки под дачи и коттеджи выросли в цене на 37%. Стоимость участка площадью 9,7 соток в среднем составила 6,1 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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