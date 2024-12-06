Mash: одной из причин отставки Смирнова стали крупные хищения

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов был внезапно уволен с должности на фоне возможных хищений государственных средств, выделенных на строительство защитных сооружений. Представители управления капстроительства региона подтверждают факт требования двух миллиардов 112 миллионов рублей с местной Корпорации развития за несвоевременное выполнение работ по гособоронзаказу.
«Одной из причин внезапной отставки губернатора Курской области стали хищения при строительстве защитных сооружений... управление капстроительства (УКС) региона требовало два миллиарда 112 миллионов рублей с местной Корпорации развития. За то, что та не успела вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа», — пишет telegram-канал Mash.
До последнего момента ни сам Смирнов, ни его команда не были осведомлены о его отставке и о том, что его место займет Александр Хинштейн. По данным канала, возможная причина такой секретности — подготовка уголовного дела о хищении государственных средств в особо крупном размере, что может повлечь за собой серьезные последствия для заместителей экс-губернатора Алексея Дедова и Романа Денисова.
Последних уже вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей по делу о задержке строительства оборонительных линий на границе с Украиной. Строительство защитных сооружений должно было быть завершено в регионе к 1 августа. Кроме Денисова и Дедова, возможно, будет задержан директор Корпорации развития Владимир Лукин. По информации, полученной от Mash, один из арестованных заместителей министра обороны РФ уже дал показания против них.
Ранее президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Такое решение главы РФ объясняется уникальными профессиональными качествами и опытом депутата Госдумы. Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков рассказал URA.RU, что прошлое Хинштейна как журналиста и депутата сделает его эффективным руководителем в условиях кризиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.