Решение президента РФ Владимира Путина назначить Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области объясняется уникальными профессиональными качествами и опытом депутата Госдумы. Прошлое Хинштейна как журналиста и депутата сделает его эффективным руководителем в условиях кризиса, с которым столкнулась Курская область. Об этом URA.RU рассказал президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков.
«Фигура Хинштейна такая яркая и связанная как бы одновременно с силовиками, одновременно он один из немногочисленных профессиональных политиков. Я бы рассматривал это с точки зрения, что в прошлом Хинштейн — журналист, расследователь <...>. И, собственно, что сейчас требуется в Курской области, так это масштабный аудит и журналистское фактическое расследование. Он в этой роли как раз будет органично вписан как именно хороший коммуникатор с людьми», — заявил Гращенков в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Политолог подчеркнул, что при двух предыдущих губернаторах в Курской области возникли скандальные ситуации, вызвавшие массовые протесты среди вынужденных переселенцев. Согласно информации, предоставленной РБК, в Курске проводились акции протеста, организованные жителями. Они стремятся привлечь общественное внимание к серии значимых проблем, среди которых — неадекватные компенсации за утрату жилья и собственности, а также затягивание процесса выплат. Гращенков уточнил, что местные власти не смогли адекватно отреагировать на ситуацию.
Президент России Владимир Путин 6 декабря назначил Александра Хинштейна на должность врио губернатора Курской области. Решение было озвучено в ходе личной встречи. До этого момента руководство Курской области осуществлял Алексей Смирнов. В самое ближайшее время Александр Хинштейн планирует приступить к выполнению своих новых обязанностей, отправившись в указанный регион.
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