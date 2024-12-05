Цыганку из Коркино отправили в колонию за пособие в 700 тысяч рублей на детей

06 декабря 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Свидетельство о рождении детей цыганка получила в Коркино (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цыганка из города Коркино Челябинской области получила более 720 тысяч рублей пособия от государства на несуществующих детей. За махинации ее отправили в колонию на четыре года, сообщили в Тракторозаводском суде Челябинска. «Тракторозаводский райсуд Челябинска в пятницу, 6 декабря, отправил на четыре года в колонию общего режима и назначил штраф в 200 тысяч рублей Надежде Александровой, признав ее виновной в мошенничестве при получении выплат. Также удовлетворен гражданский иск министерства социальных отношений Челябинской области. С Александровой Надежды Петровны будет взыскано 741 тысяча рублей», — сообщили в суде, пишет сайт «74.ру». Александрова официально зарегистрирована в поселке Бисерть Свердловской области. В 2019 в Коркино она заявила в отделе ЗАГС, что родила двойню — Диану и Дину. Рожала цыганка, якобы, дома сама, к врачам не обращалась. Ее слова подтвердила подруга, которая сообщила, что принимала роды. Александровой выдали свидетельство о рождении детей. После она попросила знакомую помочь с временной регистрацией в Тракторозаводском районе Челябинска. Со всеми документами обратилась в соцзащиту, где ей назначили пособие. Всего Александровой в общей сложности перевели более 720 тысяч рублей. С документами она обращалась также в МФЦ, чтобы получить маткапитал, но ей отказали, сославшись на недостоверные сведения о рождении детей. Александрова ранее уже была судима за распространение наркотиков. Приговор ей огласили в Коркино в 2011 году, в 2016-м она вышла на свободу. В ночь на 24 октября небольшой челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елены. Тело 40-летней женщины нашли с множественными ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых. Но вечером 24 октября местные пришли мстить в цыганский поселок. Цыгане были вынуждены бежать из своих домов. Некоторые из них пытались обосноваться в Нижегородской области, но покинули и ее. Вся информация о происшествии в Коркино собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цыганка из города Коркино Челябинской области получила более 720 тысяч рублей пособия от государства на несуществующих детей. За махинации ее отправили в колонию на четыре года, сообщили в Тракторозаводском суде Челябинска. «Тракторозаводский райсуд Челябинска в пятницу, 6 декабря, отправил на четыре года в колонию общего режима и назначил штраф в 200 тысяч рублей Надежде Александровой, признав ее виновной в мошенничестве при получении выплат. Также удовлетворен гражданский иск министерства социальных отношений Челябинской области. С Александровой Надежды Петровны будет взыскано 741 тысяча рублей», — сообщили в суде, пишет сайт «74.ру». Александрова официально зарегистрирована в поселке Бисерть Свердловской области. В 2019 в Коркино она заявила в отделе ЗАГС, что родила двойню — Диану и Дину. Рожала цыганка, якобы, дома сама, к врачам не обращалась. Ее слова подтвердила подруга, которая сообщила, что принимала роды. Александровой выдали свидетельство о рождении детей. После она попросила знакомую помочь с временной регистрацией в Тракторозаводском районе Челябинска. Со всеми документами обратилась в соцзащиту, где ей назначили пособие. Всего Александровой в общей сложности перевели более 720 тысяч рублей. С документами она обращалась также в МФЦ, чтобы получить маткапитал, но ей отказали, сославшись на недостоверные сведения о рождении детей. Александрова ранее уже была судима за распространение наркотиков. Приговор ей огласили в Коркино в 2011 году, в 2016-м она вышла на свободу. В ночь на 24 октября небольшой челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елены. Тело 40-летней женщины нашли с множественными ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых. Но вечером 24 октября местные пришли мстить в цыганский поселок. Цыгане были вынуждены бежать из своих домов. Некоторые из них пытались обосноваться в Нижегородской области, но покинули и ее. Вся информация о происшествии в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.