Доллар упал ниже 100 рублей: курс на 6 декабря и прогноз на конец 2025 года

Глава «Сбера» Греф: равновесный курс доллара сейчас составляет 102-105 рублей
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Курс доллара по официальному курсу ЦБ на 6 декабря - 103,4 рубля
Курс доллара по официальному курсу ЦБ на 6 декабря - 103,4 рубля Фото:
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Рубль стремительно падает

Курс доллара 6 декабря 2024 года составляет 99,8 рублей по данным международного рынка Forex. В ближайшее время равновесный курс доллара составит 102-105 рублей. О цене на доллар на рынках и стоимости валюты в конце предстоящего года — в материале URA.RU.

Курс доллара

Доллар опустился ниже 100 рублей на международном рынке Forex. Фьючерс на эту валюту с исполнением в декабре соответствует курсу 101,1 рубль.

Курс доллара на межбанковском рынке в России — 99,88 рубля, сообщили в telegram-канале «Сам ты инвестор!». Официальный курс по данным Центробанка — 103,4 рубля.

График доллара на рынке Forex
График доллара на рынке Forex
Фото:

Мнение главы Сбера

В ближайшее время нет причин для ослабления рубля на рынке. С учетом инфляции равновесный курс доллара должен составить примерно 100-105 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции, — это примерно ?100-105. Тот коридор, который должен быть сегодня», — заявил Герман Греф, его слова передают в упомянутом telegram-канале. 

Прогноз на 2025 год

В конце 2025 года равновесный курс рубля будет находиться в районе 112-115 рублей. Об этом также заявил Греф.

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Курс доллара 6 декабря 2024 года составляет 99,8 рублей по данным международного рынка Forex. В ближайшее время равновесный курс доллара составит 102-105 рублей. О цене на доллар на рынках и стоимости валюты в конце предстоящего года — в материале URA.RU. Курс доллара Доллар опустился ниже 100 рублей на международном рынке Forex. Фьючерс на эту валюту с исполнением в декабре соответствует курсу 101,1 рубль. Курс доллара на межбанковском рынке в России — 99,88 рубля, сообщили в telegram-канале «Сам ты инвестор!». Официальный курс по данным Центробанка — 103,4 рубля. Мнение главы Сбера В ближайшее время нет причин для ослабления рубля на рынке. С учетом инфляции равновесный курс доллара должен составить примерно 100-105 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Прогноз на 2025 год В конце 2025 года равновесный курс рубля будет находиться в районе 112-115 рублей. Об этом также заявил Греф.
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