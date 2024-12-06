Курс доллара 6 декабря 2024 года составляет 99,8 рублей по данным международного рынка Forex. В ближайшее время равновесный курс доллара составит 102-105 рублей. О цене на доллар на рынках и стоимости валюты в конце предстоящего года — в материале URA.RU.
Курс доллара
Доллар опустился ниже 100 рублей на международном рынке Forex. Фьючерс на эту валюту с исполнением в декабре соответствует курсу 101,1 рубль.
Курс доллара на межбанковском рынке в России — 99,88 рубля, сообщили в telegram-канале «Сам ты инвестор!». Официальный курс по данным Центробанка — 103,4 рубля.
Мнение главы Сбера
В ближайшее время нет причин для ослабления рубля на рынке. С учетом инфляции равновесный курс доллара должен составить примерно 100-105 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции, — это примерно ?100-105. Тот коридор, который должен быть сегодня», — заявил Герман Греф, его слова передают в упомянутом telegram-канале.
Прогноз на 2025 год
В конце 2025 года равновесный курс рубля будет находиться в районе 112-115 рублей. Об этом также заявил Греф.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.