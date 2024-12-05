05 декабря 2024

Главный Дед Мороз добавил в новогодний тур еще один город в ХМАО

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Дед Мороз приедет в Югорск 10 декабря
Дед Мороз приедет в Югорск 10 декабря Фото:

Главный Дед Мороз России приедет с шоу-программой в Югорск. Визит волшебника запланирован перед его поездкой в Ханты-Мансийск.

«10 декабря к нам приезжает Дед Мороз прямо из своей вотчины в Вологодской области», — сообщила администрация Югорска в своем telegram-канале. Гостей ждет чаепитие со сказочными персонажами и мастер-классы.

Из Югорска волшебник отправится в Ханты-Мансийск, где пройдет съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние персонажи со всей России и Белоруссии соберутся в городском парке.

В ХМАО также работает резиденция хантыйского Деда Мороза. Вотчина Ищки-Ики расположена в Нижневартовске.

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Главный Дед Мороз России приедет с шоу-программой в Югорск. Визит волшебника запланирован перед его поездкой в Ханты-Мансийск. «10 декабря к нам приезжает Дед Мороз прямо из своей вотчины в Вологодской области», — сообщила администрация Югорска в своем telegram-канале. Гостей ждет чаепитие со сказочными персонажами и мастер-классы. Из Югорска волшебник отправится в Ханты-Мансийск, где пройдет съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние персонажи со всей России и Белоруссии соберутся в городском парке. В ХМАО также работает резиденция хантыйского Деда Мороза. Вотчина Ищки-Ики расположена в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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