Бывший глава МИД Турции стал генсеком ОБСЕ

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Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу
Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу Фото:

Экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу назначен новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил действующий председатель организации Ян Борг. Назначение произошло в рамках обновления руководства ОБСЕ.

«Поздравляем новых лидеров ОБСЕ», — заявил Борг. Об этом он написал в соцсети Х.

В рамках обновления руководства были назначены и другие важные должностные лица. Мария Телалян из Греции стала директором организации, Кристоф Камп из Нидерландов — верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, а Ян Браату из Норвегии — представителем организации по вопросам свободы СМИ.

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Экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу назначен новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил действующий председатель организации Ян Борг. Назначение произошло в рамках обновления руководства ОБСЕ. «Поздравляем новых лидеров ОБСЕ», — заявил Борг. Об этом он написал в соцсети Х. В рамках обновления руководства были назначены и другие важные должностные лица. Мария Телалян из Греции стала директором организации, Кристоф Камп из Нидерландов — верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, а Ян Браату из Норвегии — представителем организации по вопросам свободы СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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