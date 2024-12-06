Лукашенко захотел поставить «Орешник» в Беларуси

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко попросил у Путина «Орешник» Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, включая систему «Орешник». Такое заявление было сделано после заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Я хочу публично попросить вас, чтобы новая система вооружений и прежде всего 'Орешник' были размещены на территории Беларуссии. Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно против России, на территории Белоруссии», — заявил Лукашенко.

В дополнение к этому, белорусский лидер указал на необходимость обучения белорусских специалистов использованию новых систем вооружений с участием российских экспертов. Он выразил готовность предоставить для размещения оружия определенные места, согласно подписанной концепции национальной безопасности, уточнив, что цели для использования этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, включая систему «Орешник». Такое заявление было сделано после заседания Высшего госсовета Союзного государства. «Я хочу публично попросить вас, чтобы новая система вооружений и прежде всего 'Орешник' были размещены на территории Беларуссии. Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно против России, на территории Белоруссии», — заявил Лукашенко. В дополнение к этому, белорусский лидер указал на необходимость обучения белорусских специалистов использованию новых систем вооружений с участием российских экспертов. Он выразил готовность предоставить для размещения оружия определенные места, согласно подписанной концепции национальной безопасности, уточнив, что цели для использования этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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