Лукашенко захотел поставить «Орешник» в Беларуси

06 декабря 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Лукашенко попросил у Путина «Орешник» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, включая систему «Орешник». Такое заявление было сделано после заседания Высшего госсовета Союзного государства. «Я хочу публично попросить вас, чтобы новая система вооружений и прежде всего 'Орешник' были размещены на территории Беларуссии. Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно против России, на территории Белоруссии», — заявил Лукашенко. В дополнение к этому, белорусский лидер указал на необходимость обучения белорусских специалистов использованию новых систем вооружений с участием российских экспертов. Он выразил готовность предоставить для размещения оружия определенные места, согласно подписанной концепции национальной безопасности, уточнив, что цели для использования этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, включая систему «Орешник». Такое заявление было сделано после заседания Высшего госсовета Союзного государства. «Я хочу публично попросить вас, чтобы новая система вооружений и прежде всего 'Орешник' были размещены на территории Беларуссии. Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно против России, на территории Белоруссии», — заявил Лукашенко. В дополнение к этому, белорусский лидер указал на необходимость обучения белорусских специалистов использованию новых систем вооружений с участием российских экспертов. Он выразил готовность предоставить для размещения оружия определенные места, согласно подписанной концепции национальной безопасности, уточнив, что цели для использования этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси.