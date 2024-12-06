Путин согласился передать Беларуси «Орешник»

06 декабря 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Путин согласился предоставить Белоруссии «Орешник» в 2025 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин согласился передать Беларуси «Орешник» после просьбы главы страны Александра Лукашенко. По его словам, получить новейшие системы дружественное государство сможет во второй половине 2025 года. Новость по теме Лукашенко захотел поставить «Орешник» в Беларуси «На территории Белоруссии, считаю размещение таких комплексов возможным», — заявил Путин. «Такие новейшие системы как „Орешник“ не имеют аналогов в мире, но оружием массового уничтожения не являются. Это высокоточное оружие, в случае группового применения оно не заражает местность, поскольку нет ядерного компонента», — добавил он. Об этом он сообщил после заседания Высшего госсовета Союзного государства. Глава РФ уточнил, что передача систем будет возможна во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного производства «Орешника». Также на текущий момент идет решение ряда технических вопросов, связанных с определением минимальной дальности стрельбы системы с учетом требований безопасности Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин согласился передать Беларуси «Орешник» после просьбы главы страны Александра Лукашенко. По его словам, получить новейшие системы дружественное государство сможет во второй половине 2025 года. «На территории Белоруссии, считаю размещение таких комплексов возможным», — заявил Путин. «Такие новейшие системы как „Орешник“ не имеют аналогов в мире, но оружием массового уничтожения не являются. Это высокоточное оружие, в случае группового применения оно не заражает местность, поскольку нет ядерного компонента», — добавил он. Об этом он сообщил после заседания Высшего госсовета Союзного государства. Глава РФ уточнил, что передача систем будет возможна во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного производства «Орешника». Также на текущий момент идет решение ряда технических вопросов, связанных с определением минимальной дальности стрельбы системы с учетом требований безопасности Беларуси.